这两天网上有个传闻“值班室告，11号（本周日）1号楼有较大规模会议，请提醒本单位人员，当天不要将私家车开进32号院。另外，已经停放在32号院的，务请于10号（周六）前开走。”也不知道是真是假。我还特意问了北京的朋友，但人家说这档子事，谁知道是真是假，但他们大领导要求他写本周操盘总结和后续打算怎么做。

缘生则聚，缘尽则散

于是我问那位，周末出了好几个利好，接下来打算怎么做，结果人家跟我说，股票投资本来就是缘生则聚，缘尽则散。要是蓝筹个个还很便宜的话，谁会去跑？一旦缘尽了，谁又能拉的回来？他的计划，是有加有减。只要观察到有其他同行加仓的，他绝不走。但对于那些同行业不肯再进的品种，哪怕它是蓝筹，要走绝不含糊。当然，报告递上去，大领导说不走，那就肯定一分钱也不会走。但不走会受到多大的损失，他会写的清清楚楚，职业道德、素养不能丢。

机构也在噶苗头

言者无心，听者有意。看来也不是几个利好出来，机构就会180度转向的。还得分股票看，并且机构也在噶苗头，蛇无头不行。接下来要动的股票，一定要有机构挑头。这种挑头，倒未必要让股价怎么飞快的涨上去，而是得看到加仓这样的积极动作。而这方面，大家其实→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下“机构库存”。是生是死，现在机构的行为起了很大的作用。





而从“机构库存”看机构的态度和动向，主要看的就是“机构库存”的增减。一个股票不管前几天是涨是跌，主要机构库存在增加，那就说明积极的机构行为最近肯定是越来越多的。那这种股票明显是有人照顾的，在机构噶苗头的市场里，只要“机构库存”能增加，良性循环就会出现。

上面的股票是下跌中机构库存增加的品种，现在这样的股票也是有一批的。其实这也是告诉大家，并非这几天的跳水，所有的资金都在逃命，趁势浑水摸鱼的也大有人在。至于大家手头股票有没有被照顾到，一样可以→ 上点这里进“博尔系统” ，自己来量化清楚。即便前几天下跌中机构库存没有增加，但只要还保持有机构库存，那也是好的，并且周一开盘的时候如果机构库存还能增加的话，依旧也能良性循环起来，越有机构加仓，越有人要买。

谁都不信谁，那还得撤

当然，如果目前是“机构库存”消失状态，这就有问题了，如果没有积极的机构行为，那就算涨上去一点，也是杯水车薪。并且没有“机构库存”上涨是很难持续的。

前面我还问哪位朋友，如果是命令式的不准走，那是不是短期也就安定了？结果那朋友反问我，如果机构都那么听话，2015年6月的时候，也就不会跌破4000点了。而他这么一说，我也清楚了，这行情，如果没有机构库存，囚徒困境之下，想走的还是会趁早走，所以“库存消失”的股票，哪怕涨起来，也别太贪心。至于大家手头股票，是不是机构库存消失的，→上应用商店下个“博尔系统”的手机APP， 或者点这里直接进入 ，量化一下，会很清楚的。



