今天虽然是工作日，但不开盘，还是继续和一些公募、私募、券商的朋友拜年，也顺便问问他们对周一行情的看法。说已经买，打算买进去的不少，这和我聊到的个人投资者，差别就比较大了，散户朋友貌似都还说要在等等的，实在是害怕市场再跌下，又被拖累。





敢再跌，就不识相了

我这里不说，大家一定要学机构的做法，但看待市场的眼光，眼下一定要换了。上证1月以来坑死了很多人。实际真正的市场哪里是上证那样这几天刚刚跳水，也不是创业板那般跌破了几年的低点，创了新低。大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去看看博尔指数，那才是市场的真实情况。目前位置稍稍高于上证2016年11月27日2634点时期。没破位，但绝对是低位。这个位置再往下？个股可以，但整体上，再往下，一定是风险越来越小，机会越来越大。如果要是连那个低点也打穿，再一路下泄，唯一的可能就是祖国经济整体崩了。但这种可能性绝对不存在，炒股票这点立场一定是要有的。





一停二看

剩下的问题，无非是别买到一个赔钱货，在这么低的位置，还涨不上去。要做到这点，一停二看三通过即可。这个方法前两篇文章里已经说过，我这里再详细说一下。一停二看是在选股、判股上缩小包围圈，把眼光放在交易最健康的股票上。具体实施就看“机构库存”的变化，一个股票现在如果“机构库存”消失，那没啥好说，连机构投资者最近都不愿做这个股票，那大家也别凑什么热闹。





择时通过