周末，再说说本周，走势上先不说了，说说和一些公募、私募、券商朋友沟通下来的收获。有点上我没想到的是，本周临近年底，但公募、私募，券商的朋友，少有回家的都在奋战。一个基金的朋友，这几天天天加班，甚至他说过年都很难过好了。因为他们套住了，1月份进去的钱，套的死死的。结果领导不高兴了，要求重新调仓，急的要死。并且还跟我说，不仅仅是他们公司，其他公司也差不多，2月份这半个月全套住了。貌似会有些什么密谋动作。

一场报复必然发生

一听密谋，我也比较来劲，虽然个股肯定不可能知道，但会议上，几个板块的未来讨论的比较多。然后我用博尔系统去量化了用一下，果然这个板块里是有股票的“机构库存”不断增加的，现在越来越怀疑，那些基金投资方向要变了。这里先不管他变不变，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化手头股票的“机构库存”。很明显，接下来机构投资者的行动一旦膨胀，那量化出来的机构库存一定是会越来越多。这对大家抓后面行情的肥肉，非常有好处。

并且，这种机构库存的增加，和走势没大关系，震荡的、横盘的、盘跌的、跳水的走势背后，都有机构库存不断增加。大家下面的图就清楚了。