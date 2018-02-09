周五，并且已经临近春节，所以下午除了看盘之外，还给同行的朋友拜年，本以为行情这个鸟样，又赶上过节，应该那些人都没事，往年有的都提前回家了。没想到，多半人现在都很忙，有个朋友券商里面做的，说就最近几天，大领导要他赶工赶出3家上市公司的市值稳定计划。还很郑重的告诉我，产业资本要动手了。

产业资本VS投机资本

之后我也和他聊了不少，人家一只眼睛盯产业资本，一只眼睛盯投机资本，目前这两股力量方向并不一致，但也正是因为如此，才会催生出当前巨大的波动，和接下来即将出现的巨大短期利润。具体怎么收割，大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，先量化起来。然后听我下面细细说。

投机的严峻形势

先说投机资本，投资资本目前就是在做空，做空逻辑很清楚，本来上涨的动力是基金抱团买蓝筹，然后蓝筹涨，基金赚，更多的基民买基金，基金有钱再买蓝筹，不断推升。但1月1000亿偏股基金火爆抢购之后，2月两周尽数被套牺牲，赚钱模式被打破，后续募资能力下降，赎回压力加大。而对于中小创来说，覆巢之下，更无完卵了。这不是什么危言耸听，就是当前正在面临的形势，并且不是一两天就能逆转的。因此别管接下来行情如何涨跌，大家都先去量化一下“机构库存”，如果一个股票“机构库存”消失，那不管是涨是跌，少抄底少参与。下面都是前车之鉴。

道理也是简单的，在投机资本眼下整体做空的状态下，“机构库存”消失，就说明最近机构投资者是无动作，或者是一起做空的，那剩下的散户力量从来是随风倒，几乎就看不到转机。因此眼下大家→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化股票的“机构库存”，遇到“机构库存”消失的一定少参与，自己手头股票如果已经在里面了，仓位重的还是要减掉点，能跌到哪里去，真没底的。

产业资本的收割

但另一方面，那朋友跟我说产业资本则是越来越倾向于做多，很多股票现在外面都有股权质押，股价跌的太低，严重的爆仓，轻的也要增加抵押物，所以产业资本眼下特别希望自己的股票能涨上去，他之所以要赶好几个市值稳定计划，就是因为很多大股东和他们单位联系，有这方面的需求。而产业资本与投机资本的博弈，最终的结果一定是投机资本向产业资本妥协，大家形成合力。而期间的博弈，时间不会太长，也正是大家择强汰弱，重新抉择的时候。而这种时候，如果看到“机构库存”在不断增加的话，就说明在这个股票上，各种力量达成了共识，机构投资者开始行动了。

其实就最近这3天，指数是跌的狠，实际更多股票是在原地踏步，涨涨跌跌的震荡，里面确实已经有股票出现了机构库存不断增加的状态。这种状态持续下去会怎样？上面图里的股票都是前车之鉴。后面的行情，如此快速的下跌后，反击一定会有，关键是反击之前，手头股票做没有做好反击的准备，这方面大家可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进量化 。说许现在很多股票走势差不多，但一量化就有巨大差别，如果机构准备充足，那机构库存必然就是已经不断提升了。这样的股票肯定重点注意，但同样的走势背后，机构库存都消失了，那涨一点就得处理，因为没有“机构库存”的股票，上涨也持续不了几天。眼下市场不可谓不低，重要的就是共识和行动，而行动的结果就是机构库存提升，这点抓住，在行情大波动里，你的赢面会更加大。







