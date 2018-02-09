早上最多的时候能跌掉180点，已经有朋友看下午要跌200点。早上也问了不少券商、基金里的朋友，能这么跌，他们也没想到。都觉得，眼下A股的绝对涨幅、股票市盈率、市净率等硬指标，已经低于美股、欧股，但调整幅度却比美股还大，只能说这是A股自身的特色，大的层面上应该说利益还没达成默契，各方较劲才会那么凶。后面的对策，基本都是先求自保。于是我要说，节前最后的今天，该攻其必救了。

有库存才会救

市场这么砸盘下来之后，哪些股票是机构必救的，干哪些股就是“攻其必救”，赢面很大。这里我也希望大家先上应用商店，→下个“博尔系统”的手机APP来量化一下自己所关心股票的“机构库存”，因为要机构肯救的，一定是之前已经有机构库存的股票，要是机构库存都没有，机构投资者哪有什么去施救的积极性。

这里面特别要注意的就是那种，下跌的过程中，“机构库存”反而增加的股票。因为“机构库存”本身就是对具有积极机构行为特征的交易统计，“机构库存”越是增加，说明最近机构正在加码，这种眼下刚加码就被套了，显然是自救冲动最强的。

事实也是如此，上面图片中橘色代表“机构库存”，当下跌中机构都在加码，行情稍微有点好，一定会想方设法动作，不管别人怎样，至少得让自己盈利吧。而大家可以→ 点这里进“博尔系统 ”，眼下去量化“机构库存”，一旦发现有机构库存在下跌中反而越来越多的，也请多家关注，后面的爆发力不小。

友军不动我也不动

另外，最近这几天的下跌，下跌中也不是都有机构库存，有的机构库存就处于消失状态，而这种股票就少补仓，连机构自己都没动作，急着去补仓，就是赌一把，并且很难赢。下面图里的股票，都是最近机构库存消失的品种，之前要是赌进去，全套牢。

接下来，估计也是一样的，想买的股票要是没有机构库存，最好都先等等，机构没动手的，我们先不去做，这道理谁都懂，关键是大家得看到。今天就有朋友早上买进去下午套牢了，原因就是他看上早上买盘很多，有大单往上打，认为机构进去。结果看走眼了，实际量化出来就是没有机构库存的。眼下后面有哪些股票，机构多半会去救，哪些一时半会没兴趣，都可以→上应用商店，下个“博尔系统”手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，来量化清楚。急跌之后的操作，方向会一片明朗的。







