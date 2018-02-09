今天的行情，如果看上证，真的挺怕人，一度跌80点，但现在就是骗局重重，并且还是连环骗。想想上个月指数一路涨的时候为什么赚了指数没赚钱？还不是就因为，看到上证涨的贼好，总觉得自己手头股票没事，总会有涨的机会，结果在等待中，亏的更凶，套的更深。而现在，明明看着很多股票跌到地板了，但就是因为指数还在狠命跳，不敢动手，生怕买进去又被指数带下来，结果错失良机。

有套路、有步骤

但你真不把大盘当回事，一把砸盘下来，个股能砸的比大盘还凶。所以眼下市场的操作，必须有套路、有步骤的实施，而量化交易的套路就是“一停、二看、三通过”。具体大家可以→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，自己来量化，都能船到桥头自然直的。

一停二看，缩小包围

一停二看，上一篇已经有所阐述。“一停”就是买股看有没有机构库存，因为机构投资者是影响股价的一股重要力量，如果连“机构库存”都没有的，不急着买。“二看”就是看交易是不是在往好的方向发展，“机构库存”能越来越多自然最好，又这两步一对比，下手的目标范围大大缩小，能做的股票会格外的清晰。

而这也是量化的好处，同样下跌的股票，走势上看不出多大差别，盯盘面感受到的也都是抛盘如雨，但实际对于这个股票，机构是什么样的态度并不清楚。但“机构库存”如果越来越多，等于告诉了大家，机构投资者对这个股票的态度，而这点，大家→ 点这里博尔系统去量化 ，可以说是一目了然。

第三步“通过”

而把机构的态度、动作都了解之后，第三步“通过”，就是看准时机，采取行动。比如说一个股票，之前下跌，做空很多，但机构库存基本没有减少，说明跑的不是机构投资者，然后这个股票又再次被做多主导了，是不是时机？显然应该是的。

那么大家应该已经能看到，经过之前几天市场的调整之后，昨天开始，很多股票已经不受市场影响，开始率先涨起来了。而后面开涨的股票也必然是越来越多，但这种上涨，是否持续下去，眼下参与是不是一个很好的时机？在眼下这种翻云覆雨的市场里，绝对不是凭感觉就能搞定的。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，→ 或者直接点这里进入 ，把手头股票的“机构库存”和动能量化清楚，那这种在指数继续下跌的市场里，个股能不能提前真正的拐头向上，自己的判断会靠谱很多，自然后面赚钱的机会也就大了很多很多。眼下其实已经有一批机构库存明显良好，交易动能开始做多的股票展现出凌厉的攻势，接下来这样的股票确实也会越来越多的。









