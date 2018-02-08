晚上，和一些朋友聊当前的行情。发现公募、私募、券商里的朋友，和很多散户朋友，在此刻，观察市场的角度完全不同。一些公募、私募、券商的朋友已经明确表示，肯定已经开始买股了。但很多个人投资者，目前还是骑墙再看看，因为生怕市场再弱，又拖累跌下去。

敢再跌，又黄金遍地

我这里不说，大家一定要学机构的做法，但看待市场的眼光，眼下一定要换了。上证1月以来坑死了很多人。实际真正的市场哪里是上证那样这几天刚刚跳水，也不是创业板那般跌破了几年的低点，创了新低。大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去看看博尔指数，那才是市场的真实情况。目前位置稍稍高于上证2016年11月27日2634点时期。没破位，但绝对是低位。这个位置再往下？个股可以，但整体上，再往下，一定是风险越来越小，机会越来越大。如果要是连那个低点也打穿，再一路下泄，唯一的可能就是祖国经济整体崩了。但这种可能性绝对不存在，炒股票这点立场一定是要有的。

一停二看

剩下的问题，无非是别买到一个赔钱货，在这么低的位置，还涨不上去。要做到这点，一停二看三通过即可。这个方法前两篇文章里已经说过，我这里再详细说一下。一停二看是在选股、判股上缩小包围圈，把眼光放在交易最健康的股票上。具体实施就看“机构库存”的变化，一个股票现在如果“机构库存”消失，那没啥好说，连机构投资者最近都不愿做这个股票，那大家也别凑什么热闹。

但之前的下跌中如果机构库存明显，甚至最近还在增加，那机构投资者对这个股票的态度就很鲜明。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，让后判别股票，首先就是看机构库存是怎么变化的，越来越多就不会差，不管股价之前是上涨、下跌还是震荡横盘。因为机构的库存增加，等于是表态了。

择时通过

至于“三通过”就是行动，找时机。一个好股票，时机其实有好多，但别在获利回吐时买就是了，如果看到反弹开始，也一样拿博尔系统去量化一下交易，特别注意有没有出现获利回吐主导。不说获利回吐主导时股价一定跌，但所有短期顶部，下跌的开始都有获利回吐主导，避开获利回吐的时候，就避开了买在短期高点。这个下面大家看图便知。

总之，接下来机构投资者对股价的影响力极大，“机构库存”是肯定要去量化的。然后操作的实际上，可以注意交易动能的变化，获利回吐（黄色）的时候少碰，做空主导（绿色）力量微弱的时候、做多主导（红色）掌控的时候、空头回补（蓝色），都有机会。具体大家手头的股票，是哪种情况，一样可以上和→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，去量化清楚的。一停、二看、三通过，虽然不是激进的赌一把，但我用下来不仅稳，而且效率也挺高，这点大家自己去体会，多看几只股票，一两天就能体会到了。





