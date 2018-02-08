昨晚和几个私募机构的朋友聊天，他们昨天已经部分进场了，原因也简单，公募1月新增至少进去1000亿，但显然不管他们买什么，基本是套牢了，所以现在进，位置对他们有利。于是我问我是不是也能进，人家跟我说，现在要进也可以，但一定得自己吃的准的，求稳为上，否则机构间博弈胜负还未分，个人随便买股票去赌，凶多吉少。

那两个私募的话，我有似曾相识的感觉。以前和一个博尔用户沟通，我知道那人做股票做的很好的，并且还很稳。他炒股的办法就是“一停二看三通过”。并且这方法并不难，大家自己先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后自己来先来量化，“一停二看三通过”都能水到渠成，下面我细细讲。

一停

所谓“一停”，就是做股票钱，先别急着买，停一下，拿博尔系统量化，看股票有没有“机构库存”，有些股票机构库存处于消失状态，那这种股票先别做。因为“机构库存”消失，说明最近没有量化出积极的机构行为。这个股票里面的机构没干活。这种行情里，机构不积极，个人散户再积极也没用，越积极容易亏。

上面的股票，就是量化出来“机构库存”处于消失状态。但实际股票还是挺折腾的，说明游资也好，散户也好，还真愿意往里面搞，但最终没有结果。而这两天市场多数股票是已经有反弹了，并且很多股票反弹非常厉害，不过反弹背后有没有“机构库存”就不一样了，这方面大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，能够自己解决。显然没有“机构库存”的反弹很难持续，机构不动作，上涨都是短期的。

二看

“一停”之后，有机构库存的股票就要进入“二看”环节了。这个环节，就是把自己看中的，有机构库存的股票，放到自选股里去观察，看机构行为是不是在向着好的方向发展，同样下跌后的反弹，有的股票无论在调整时，还是在上涨时，机构库存都是在增加的。那这种股票，往往值得大家特别注意。因为爆发力强的股票多半都是这种情况，不如看下面图里的股票就是这种状态。

所以说，眼下股票一时的涨跌，确实不用太在意。但“机构库存”的动向却是非常值得关注的，只要“机构库存”在不断的增加，就算这几天动作不大，很快一定会有大动作出现，否则也没不会出现“机构库存”一直提升了，这点大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，能够量化的非常清楚，并且就现在，盘中行情出现一把回落翻绿，而盘中没有“机构库存”的股票，是跌的最快的。

“二看”之后是就是三通过了，中午先写到这，下午再继续。



