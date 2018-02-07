今天长阴，但总算多数股票不涨没跌，只要明天指数不再急挫，可能短期回落也就如此一步到位了。但接下来要收复失地，要赚钱，还得要跟对人。

不带队，没人冲

为什么这么说，首先眼下市场并不稳定，创新低的一大片，没有强力机构参与，反击渺茫。大家可以先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再来量化一下当前手头股票的“机构库存”，要参与一定找有“机构库存”的股票去参与，因为我用的博尔系统，如果量化出有“机构库存”存在，必然说明最近这段时间，这个股票里有积极的机构行为。相反，如果没有“机构库存”出现，就说明最近这只股票里的机构投资者，都休息了或者撤退了。而现在这种行情，机构投资者如果不带队攻击，其他资金是绝对不会主动去冲的，因此“机构库存”有没有就非常重要了。

补仓也要不慌不忙

现在大家关心的那些股票，跌下来之后，肯能可能是反弹向上了，但反弹向上的背后，有没有“机构库存”非常重要，没有机构库存的上涨，一两天之后很可能又去创新低，这种情况实在太多了，之前反复创新的情况我在博客里也说了多次，无须再重复了，大家看下面图里的股票就清楚。

如果我要抄底，一定看到机构库存之后再找机会。就像右边那个股票，之前也下跌，然后反弹凶猛，但没有库存就是不进，这时候我肯定再等。接下来机构库存出现了，但反弹了很多天，股价也高了，那就再等等，地板价的股票一大堆，现在无需追高。等两天多半股票就会像图里那只股票那样调整下来，但调整的同时，“机构库存”依旧是存在的，这时候再出手也安心，因为积极的机构行为一直出现，可以肯定有机构投资者在做，后面再赢钱的几率大大增加。或许因此我少赚了几毛钱，但换来的是买的安心，敢于持股，这种方法大家自己可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己去试试，相信持股的自信心是会增加的，而反击力量大的股票，也肯定就是从有“机构库存”的股票里出现。

过程比结果更重要

另外，这行情或许明天、后天会有更大的波动，但面对波动，我要提醒一下，有些股民常见的错误少犯。比如个股一涨，最容易犯的就是看到一个股票下跌后反弹很凶，就觉得自己手头类似走势的股票，也会凶悍反弹。实际这种心理被利用坑散户成千上万次了。就像下面两个股票，走势差不多，但背后机构库存的变化完全不同，一个机构库存一直消失，一个机构库存重新出现，虽然当前的走势接近，但后面的命运完全不同。

其实说到这，应该大家也能感受到量化交易的关注点，和多数人不同。量化关注的是过程的变化，而不是涨、跌的结果。诸如涨了怎么办，跌了怎么看，之类的问题，在量化中是没有的，因为当过程看清楚之后，结果是好是坏，也就已经决定了。而眼下这个时点上，机构行为对股票影响很大，有着极强的话语权，量化机构库存，跟对机构，算是一条捷径。具体接下来哪些股票“机构库存”又出现了，可以上应用商店来，下个“博尔系统”的手机APP， 或者自己点这里进入 ，然后自己来量化，尤其自己关心的股票，里面机构投资者的动向当然要看清楚。



