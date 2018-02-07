这行情果然就是连环计，借着美股高开，也高开一把，盘中还往上面冲呢，但结果15分钟内从涨20点变成跌50点。结果刚才又看到有人骂娘了，但只要大家不中计，总是越跌机会越多的。

防骗：不见兔子不撒鹰

最近这几天，波动极大，又天天骗，但只要不见兔子不撒鹰，就不会被骗。昨天已经说过，这种市场的波动中，机构投资者总体上就是先人一步的，并且一直在故伎重演，大家→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者点这里进入“博尔系统” ，自己来量化“机构库存”也能看的非常清楚（图里橘色的就是“机构库存”）。前两天从跌50点到涨25点的长阳，实际背后机构库存已经消失了，说明当时总体上已经没有机构在积极动作，上涨就是假象。而今天高开几十点的时候，机构库存已经是消失状态。没机构动作，单凭跌多了之后的等反弹的心，远远是不够的。

如果在回看去年11月份，跳水之前也是一样的，连涨3三天，机构库存越来越少，后面也是消失。所以说骗术没变，关键大家是否看到了。接下来没“机构库存”，就是不见兔子不撒鹰。

一样的下跌不同的命运

另外这样跌一跌也有好处，鲜明的告诉了大家，A股这波跌更重要的是自身内在的原因，而不是，美股的影响是次要的。同样，大家也要清楚，个股上也是这种局面，不管一只股票涨跌如何，现在市场的影响也是次要的，关键还是他自身。对于个股，很多机构的态度并不受市场的影响，该买还是买。所以大家今天依旧可以看到不少股票，在下跌中，“机构库存”反而在上升，这种状态，大家看下面图里的股票就清楚。





很显然，这种越跌机构库存越多的股票，稍微市场好一点，很容易就会爆发上去，毕竟机构的态度摆在那里，而与之相反，也有股票下跌中机构库存越来越少，直到消失，最近这种时候机构库存消失，机构选择了明哲保身，眼下的股价就没保证了，而后面要是涨起来，恐怕也会先有事先反复确认的过程。哪种操作价值更高，显而易见，剩下就是大家自己→上应用商店，把“博尔系统”的手机APP下好， 或者直接点这里进入也一样 ，在自己去量化，很快就会有结果。



