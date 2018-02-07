今天的私信是爆棚了，都问跌成这样，是不是行情完蛋了？是不是又要闹GU灾了？其实，面对这116点的下跌，无论什么时候，这样的下跌都算得上大跌了。大跌已经都出现了，再猜市场要不要跌已经没意义了。

极端波动，有人提前动手

其实，如果1月底指数上涨是已经减仓，昨天也没心动进去的话，随行情怎么跌，根本不怕，只会开心。并且这种操作并非需要神级水平才能办到，我拿博尔系统去量化，发现至少机构投资者都有这个意识，大家自己也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化机构库存，也能看到，自从1月中旬之后，原本一路增加的机构库存就不再增加了，1月底开始机构库存迅速下降，直到上周五的触底反弹，机构库存完全消失。这点看不出来，现在上当，接下来这样的当肯定还有的是。

个股我行我素的极多

完全消失的机构库存，就代表这几天实际整体上并没有多少积极的机构行为。索性还好的是，现在上证归上证，个股归个股。太多个股的涨跌跟大盘并不密切（所以大盘涨的时候有，也不涨，哭），跟美股，就更没毛关系了。而这种我行我素的体现，并不在走势上，但机构库存增加则是不争的事实。

现在这样的股票是也是不少的，大家有这个心的话，自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化一下“机构库存”，最近下跌中，机构存不断增加的股票，一定能量化出来，并且，搞不好自己去量化，就能发现，自己手头的股票就是这个类型。那个我要说，行情不好的时候，机构库存还不断增加，只要行情稍微好点，加码是必须的，到时候，涨起来就是飞快。





但现在要是机构库存消失，可就是另一种结局了。那种结局比较惨，不想多说，大家看图就是。现在两类股走势都差不多，但正行情涨起来，差距极大。









