今天开盘就跌70点，貌似全球市场都被美股吓坏了。实际就A股来说，特色鲜明，独立性很强，所以A股的下跌，假象很多，甚至故伎重演。

故伎重演

别的不说的，就看昨天从低开50点到涨25点，等于盘中反击75点，绝对不算小。但如果大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化一下“机构库存”，就能伴随本周的调整，机构库存是快速下降，昨天即便一根兜底长阳，机构库存却反而消失。所以着股票数量的越来越多，看清市场机构的整体动向，就需要更系统的量化，否则一边看到很多股票下跌，一边又看到一批龙头股的上涨，到底机构整体上是不是在加库存，谁都会一头雾水。

并且这种情况不是头一回出现，去年11月20~23日的那几天，指数也是连涨，看似直冲新高，但实际机构库存下降，到跳水那天，已经没有机构库存了。未来会不会上演？可以说只要多数人看不到，一定会上演的。

借机低吸

另外，眼下很多很多个股，已经和大盘不同步了，每一次调整，都发现一批股票借着大盘下跌，股价被带下来，机构库存反而在增加。就像下面图里的股票那样，下跌背后，橘色的机构库存就是在不断增加。

“机构库存”增加，本身就是因为最近有越来越多的积极机构行为导致的，所以基本可以断定，那些下跌中机构库存不断增加的股票，就是机构在接股价下跌时低吸。那不管后市如何，至少说明这股票如果有机构关照，下跌的时候直接低吸筹码，肯定是好事。大家自己的股票，眼下机构库存有没有增加，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化一下“机构库存”的辩护。并且下跌时候都敢吸货的股票，涨起来多半继续加库存，结果就是，只要行情稍微一好，立马反击上去。

不撤退的都是宝

当然，眼下这种行情，对机构投资者也是考验，并非所有机构都愿意在此时积极运作的。有些一看苗头不对，就不干了。而不干的结果就是，同样股价下跌，甚至跌的很少，但量化出来，机构库存是明显减少的，甚至到最后还消失。这种股票后患更大。

如果大家看看成交量，就会发现，最近几天虽然市场回落很快，但成交量并没缩小，显然跌下来之后，观望的资金是很愿意买点股票的。但你要股价上涨，必须有领头的带队，而合格带队的旗手，一定是机构来扛，而不是散户。所以大家对于下跌股票，要预期他后面能波段反击，首先就是现在这段时间，“机构库存”还在，有人照顾。而现在大家→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化“机构库存”， 或者直接点这里进入 ，也是最起码的要求。











