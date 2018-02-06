昨天和一个朋友通了一个长长的电话，主要就是聊今天的市场的主要矛盾，和次要矛盾。之所以和那个朋友围绕这点长谈，也是因为曾经的2015年，我就给他分析过一次主次矛盾。结果算是在股灾的时候救他一命。

分清主次能救命

当时那位杠杆融资做股票，碰上6月15日之后的股灾，前期盈利已经几天内擦掉大半。当时我和他说，行情涨跌已经不是主要矛盾，全部下跌，只是浮亏，到时候就算跌到套牢，只要自己水平在，能选出好股，再换个牛股重新赚回来不成问题。但如果保持杠杆，不舍得平仓，万一继续下跌，爆仓之后，你水平再牛，也是翻不了身。然后那个朋友还是听劝的，把融资盘给了结了。否则再晚一周，当时必爆仓无疑。而当前市场的主要矛盾，依然不是在涨跌上，上周依旧给是多数股票下跌，浮亏而已，要换很容易。而主要矛盾，是手头股票机构是不是还有动作，当然下跌中，机构的动作，要么是出货，要么是震仓。到底现在属于哪一类，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以自己去量化动能状态，和机构库存。因为判定眼下的调整是不是机构震仓，两者都不可或缺。

下跌震仓一目了然

实际，“机构震仓”手法虽然多种多样，但说到底，也就两步，首先“机构库存”一定是明显存在的。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化结果，有机构库存在，就说明最近有机构在积极运作的。而这种运作，在手法上就是先砸盘后回补，因此动能上体现出来的就先“做空主导”的绿色出现，然后变成“空头回补”主导的蓝色，这两点具备了，震仓也就具备了。下面的股票就是有“机构震仓”迹象的股票。

很多时候，拿博尔系统去量化“机构震仓”，可以一目了然。就像上面的股票那样，连续调整背后，机构库存都没有什么下降，这说明机构肯定还在里面积极的动作，那这种做空会后的回补，基本就是在震仓。而震仓一旦完成，后面的拉伸免不了，这也是为什么说主要眼下行情的主要矛盾是机构动作，这个要点抓住了，大家→ 点这里进“博尔系统” ，再去看清一下“机构震仓”动作，当前的行情反而好做了。

库存消失，凶多吉少

相比之下，有些股票为什么无论之前怎么走，最近都是一跌再跌，原因就是，机构最近都不管了，支撑股价最近上涨的最重要一点缺失，那就是不行的。大家看下面图里股票最近几天代表“机构库存”的橘色消失之后，股价明显是想扛都扛不住。



