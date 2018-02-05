上一篇，刚说过，眼下这个市场，涨跌对于操作，只能算是次要问题。这点不少朋友给我点赞。也真心是如此，就拿今天从低开50点，到涨25点，盘中上涨75点，随便放在什么时候，都算得上是长阳，但又有多少人能真正开心，惊吓倒是不得了？以至于，我说眼下这种市场，关键是机构的动作，而对于下跌的股票来说，最关键的机构动作就是震仓。

到处存在的震仓

而对于这点，不少朋友是头晕的，对手头股票都快跌破位了，哪里还是什么震仓呀？但实际上，向来机构博弈，从来不拘泥于走势，震仓也从来就是多种多样无处不在，如果大家上一下应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，就知道。如果不是此前有很多股票在震仓的话，今天哪怕银行再怎么啦，也形成不了75点的盘中反击。实际好多震仓股已经在蠢蠢欲动的。各类型的震仓股我下面都说说。

机构市的典型现象

比如今天的盘中反击中，有些股票就是一位之前有过震仓，机构已经买回来了，因此上去很轻松，突然就一根长阳，明天只要一个高开冲高，短期带来的利润超过牛市。这种情况，明天、后天肯定还会发生，大家要认清的，就是这些震仓股票在下跌中，有着明显与其他股票调整不同的量化特征。比如说存在“机构库存”，说明下跌背后积极的机构行为这段时间一直存在。并且下跌背后做空主导（绿色）没几天，明显的空头回补主导（蓝色）就出现了，这显然是因为震仓不是出逃，砸盘下去之后还会补回来的。下面大家看看图里的股票，就清楚具备震仓特征的下跌，和普通下跌，有什么区别了。