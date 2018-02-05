怕还有致命惊吓 一关键动作必看(2018-02-05 17:55:29)
上一篇，刚说过，眼下这个市场，涨跌对于操作，只能算是次要问题。这点不少朋友给我点赞。也真心是如此，就拿今天从低开50点，到涨25点，盘中上涨75点，随便放在什么时候，都算得上是长阳，但又有多少人能真正开心，惊吓倒是不得了？以至于，我说眼下这种市场，关键是机构的动作，而对于下跌的股票来说，最关键的机构动作就是震仓。
到处存在的震仓
而对于这点，不少朋友是头晕的，对手头股票都快跌破位了，哪里还是什么震仓呀？但实际上，向来机构博弈，从来不拘泥于走势，震仓也从来就是多种多样无处不在，如果大家上一下应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，就知道。如果不是此前有很多股票在震仓的话，今天哪怕银行再怎么啦，也形成不了75点的盘中反击。实际好多震仓股已经在蠢蠢欲动的。各类型的震仓股我下面都说说。
机构市的典型现象
比如今天的盘中反击中，有些股票就是一位之前有过震仓，机构已经买回来了，因此上去很轻松，突然就一根长阳，明天只要一个高开冲高，短期带来的利润超过牛市。这种情况，明天、后天肯定还会发生，大家要认清的，就是这些震仓股票在下跌中，有着明显与其他股票调整不同的量化特征。比如说存在“机构库存”，说明下跌背后积极的机构行为这段时间一直存在。并且下跌背后做空主导（绿色）没几天，明显的空头回补主导（蓝色）就出现了，这显然是因为震仓不是出逃，砸盘下去之后还会补回来的。下面大家看看图里的股票，就清楚具备震仓特征的下跌，和普通下跌，有什么区别了。
行情这么走法之后，接下来无论是冲高回落的，还是走着走着破位的，里的大机会还是会出在震仓股里。显然去年是机构投资者大发展第一年，优秀的成绩决定了今年不会缺钱。但傻傻的抱团肯定行不通了。机构与机构之间的、机构与个人之间的尔虞我诈在所难免。所以看清震仓好处多多，大家自己→点这里进“博尔系统”，用上一段时间之后，大家自己都能体会到。震仓在行为上，就是杀下去之后又买回来，并且“机构库存”一直存在。
有时无需拼命跌
另外，震仓并非一定要股价跌的如何如何吓人，有些时候，由于市场再下跌，已经是空头气氛浓重，此时做盘的机构只要自己不去拼命买股，稍微拐一下头，就会有很多抛盘出来，往往吓一吓，就能偏出很多抛盘。这种震仓股，虽然走势跌的不多，但交易状态上依旧是先做空主导，然后空头回补主导出现，同时机构库存基本没有减少。
现在有些朋友看到横盘拐头向下，就心惊肉跳，因为之前看到太多横盘之后跳水、破位、套人的股票。实际接下来这种情况还会继续，有些股票继续不停的破位，而有些股看似破位，但很快能上去。原因绝对不是走势怕人不怕人，走势都差不多的。但背后的动能以及机构库存的相差极大，这点大家最好自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，来量化清楚。否则看不到别吓走了，或者被越套越深，都是很冤的事情。