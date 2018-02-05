周日的时候，发现各路媒体对周五美国那边的股债双杀，讨论多起来了。确实美股道琼斯660点跌幅，历史上也不多见。所以对这事情我自己也专门去问那个跳槽到美国一家基金公司的朋友，和他有段时间没沟通了，但这次人家说，后面对A股的影响，就是一场吸星大法。





吸星大法、4000点、10000点

老美用吸星大法，已经不是一次两次了，前一次吸日本，让美元狂贬，股市低迷10年，等到日本经济泡沫破灭，再股市、汇市双升，一下子吸干了日本。后面吸欧盟也是同样套路，只是欧盟的比日本大了一个级别，欧美斗了16年，美国点数上胜出，但至今没有击倒欧洲，德国股市跟美国股市一样涨的让人看不懂。问题是这十几年里，中国崛起，而咱股市也是十几年0涨幅，所以老美现在让美元拼命贬值，好让股市里的资金没法跑到海外去。这种情况下啊，美国再怎么股、债双杀，转移到中国的资金还是少的。因此美股如果震荡，A股大概率走震荡上涨，3700、4000点都有可能看到。理想的结果，就是美股做头时，我们来个股汇双升，到时候，我们用吸星大法，行情完全可以上10000点。





十个字做投机

不过，那位美国基金的朋友也说，上面说的都是阳谋，但A股自身也是有问题，A股的机制下不可能价值投资，你不投机，靠吃红利，还不如存银行。这两年个即便炒蓝筹，本质上还是投机。至于A股怎么投机操作，我本来问他，结果他跟我说，以前我和提过的“上涨看回吐，下跌看回补”，正好用在现在的行情里。这方面，如果有朋友还不清楚的，可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，获利回吐主导也好，空头回补主导也好，都是能够直接量化出来的。就像最近几天，多数股票下跌，接下来股票如果要上涨，出现空头回补主导交易是必须的。





反击第一步

空头回补主导，在博尔系统里显示为蓝色，出现的时候意味着，原本做空的资金现在开始回补股票。这说明空头的态度发生了改变，虽然不能说，这种改变必然引发上涨，但这是上涨的第一步，后续演变为做多力量主导交易的话，真正的逆转也就开始了。就像下面两个股票，都在下跌，但背后主导交易的力量完全不同，一个清一色的绿色做空主导，而另一个下跌的同时主导交易力量变成了蓝色的空头回补主导（蓝色）。





而另一个一直是绿色的做空主导，结果就是跌得不休。对于大家手头股票也是一样的，很多股票从走势上来说，都跌到地板价了，但一个股票如果走坏，地板下面还有地下室，我想这是随便谁都不愿意看到的，但如果持有的股票都是做空主导，几乎无法避免，股价被砸到地狱。所以大家可以→上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用，，自己去量化股票，判断这个股票现在还值不值得参与，首先看的就是现在有没有被空头回补主导。如果连空头回补主导都看不到，你很难指望他上涨。





翻转第二步

另外，如果大家量化出来，自己的股票确实是空头回补主导，那希望已经有了，但要变成实实在在的胜果，就得注意后面能否进一步的出现做多主导，毕竟空头再怎么把股票买回来，都是希望低买，要推高股价，肯定靠的不是空头回补。能依靠的只有积极的做多力量，而做多力量一旦主导股价，量化出来会发现动能颜色变为红色。





所以一个股票要逆转，就得和上面图里的股票，有同样的交易状态变化，从做空主导变为空头回补主导，然后再出现做多主导，这是转折的必经之路，否则翻不起来。大家手头股票，如果周五是上涨的，那这种上涨是不是转折开始，都可以到→应用商店，下一个“博尔系统”的手机应用，然后在量化最近的交易状态变化。这几个环节没有，那是涨不起来的。



