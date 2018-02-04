【操盘必读】2月5日《早盘信息》（附股）

一、【新股申购】

①无新股





二、【产业掘金】

①据媒体消息，改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日发布，《中共中央国务院关于实施乡村振





兴战略的意见》，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。申万宏源研究认为，要使资源要素由单向城市化转为城乡互动，土地流转 等生产要素的活化是重要手段。宅基地转让收入有望达到数千亿元量级，这将帮助农民增收，刺激大众消费 。另外，园林企业拥有丰富的旅游开发和特色小镇建设经验，从而在政策鼓励的旅游脱贫等方面具有天然参与优势。相关概念股有苏恳农发（601952）、辉隆股份（002556）、东方园林(002310)等





②时报报道，据悉，晶片电阻大厂国巨自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行偿格调涨，调涨幅度约20%至30%或甚至更高。相关公司有洁美科技（002859）、顺络电子（002138）等





③上证报道，美国油服公司贝克休斯2月2日公布数据显示，截至2日当周，美国石油活跃钻井数增加6座至765座，触及2017年8月来新高。相关公司包括杰瑞股份（ 002353 ）、中海油服（ 601808 ）、通源石油（ 300164 ）、海油工程（ 600583 ）等。





三、【公司信息】

①海澜之家（ 600398 ）周末公告，控股股东的一致行动人拟以10.48元/股的价格转让2.39亿股公司股份（占总股本5.31%）予腾讯普和，转让总价为25亿元。目前腾讯参与的A股公司有步步高也公告与腾讯签署战略合作框架协议，双方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态 等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。

②拓普集团（601689）拟2.5亿元投建年产30万套汽车内饰功能件项目。

③振华科技（000733）拟定增募资不超17亿拓展军用元器件。

万科A（000002）一月份合同销售额680亿元。

④航天信息（ 600271 ）与腾讯公司签署《战略合作框架协议》，双方将面向税务、食品药品监管 、金融等行业领域开展广泛合作。

⑤方大化工（ 000818 ）拟回购公司股份总额不低于2亿元

⑥鸿利智汇（ 300219 ）拟回购公司股份总额不低于5000万元

⑦中国平安（ 601318 ）公告，旗下科技业务平安好医生、平安医保 科技和金融壹账通于近日分别顺利完成定向私募融资。









业绩预告：





花园生物（ 300401 ）预增6.11倍至6.4倍，因维生素D3 产品售价大幅上涨，25-羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长。

天奇股份（ 002009 ）预增1.5倍至2倍，因废钢破碎生产线设备供不应求，订单量剧增，其中2018年第一季度亦为订单的集中交货期。

金科文化（ 300459 ）预增1.59倍至1.89倍，因持续完善移动互联网文化产业领域内的生态布局，积极开展互联网儿童早期教育业务，以及新增合并报表范围。

胜宏科技（300476）一季度业绩预增50%-80%，年报拟10转8派3元。

翔鹭钨业（002842）年报拟10转10派2元

友讯达（300514）年报拟10转10派1元。

精功科技（002006）控股股东拟增持1%-2%公司股份。