周五，美股股债双杀，660点跌幅，历史上也不多见。不少朋友问这对A股是雪上加霜还是雪中送炭？我自己也专门去问那个跳槽到美国一家基金公司的朋友，和他有段时间没沟通了，但这次人家说，后面对A股的影响，就是一场吸星大法。

吸星大法、4000点、10000点

老美用吸星大法，已经不是一次两次了，前一次吸日本，让美元狂贬，股市低迷10年，等到日本经济泡沫破灭，再股市、汇市双升，一下子吸干了日本。后面吸欧盟也是同样套路，只是欧盟的比日本大了一个级别，欧美斗了16年，美国点数上胜出，但至今没有击倒欧洲，德国股市跟美国股市一样涨的让人看不懂。问题是这十几年里，中国崛起，而咱股市也是十几年0涨幅，所以老美现在让美元拼命贬值，好让股市里的资金没法跑到海外去。这种情况下啊，美国再怎么股、债双杀，转移到中国的资金还是少的。因此美股如果震荡，A股大概率走震荡上涨，3700、4000点都有可能看到。理想的结果，就是美股做头时，我们来个股汇双升，到时候，我们用吸星大法，行情完全可以上10000点。

十个字做投机

不过，那位美国基金的朋友也说，上面说的都是阳谋，但A股自身也是有问题，A股的机制下不可能价值投资，你不投机，靠吃红利，还不如存银行。这两年个即便炒蓝筹，本质上还是投机。至于A股怎么投机操作，我本来问他，结果他跟我说，以前我和提过的“上涨看回吐，下跌看回补”，正好用在现在的行情里。这方面，如果有朋友还不清楚的，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，获利回吐主导也好，空头回补主导也好，都是能够直接量化出来的。就像最近几天，多数股票下跌，接下来股票如果要上涨，出现空头回补主导交易是必须的。

反击第一步

空头回补主导，在博尔系统里显示为蓝色，出现的时候意味着，原本做空的资金现在开始回补股票。这说明空头的态度发生了改变，虽然不能说，这种改变必然引发上涨，但这是上涨的第一步，后续演变为做多力量主导交易的话，真正的逆转也就开始了。就像下面两个股票，都在下跌，但背后主导交易的力量完全不同，一个清一色的绿色做空主导，而另一个下跌的同时主导交易力量变成了蓝色的空头回补主导（蓝色）。







而另一个一直是绿色的做空主导，结果就是跌得不休。对于大家手头股票也是一样的，很多股票从走势上来说，都跌到地板价了，但一个股票如果走坏，地板下面还有地下室，我想这是随便谁都不愿意看到的，但如果持有的股票都是做空主导，几乎无法避免，股价被砸到地狱。所以大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化股票，判断这个股票现在还值不值得参与，首先看的就是现在有没有被空头回补主导。如果连空头回补主导都看不到，你很难指望他上涨。

翻转第二步

另外，如果大家量化出来，自己的股票确实是空头回补主导，那希望已经有了，但要变成实实在在的胜果，就得注意后面能否进一步的出现做多主导，毕竟空头再怎么把股票买回来，都是希望低买，要推高股价，肯定靠的不是空头回补。能依靠的只有积极的做多力量，而做多力量一旦主导股价，量化出来会发现动能颜色变为红色。

所以一个股票要逆转，就得和上面图里的股票，有同样的交易状态变化，从做空主导变为空头回补主导，然后再出现做多主导，这是转折的必经之路，否则翻不起来。大家手头股票，如果周五是上涨的，那这种上涨是不是转折开始，都可以到应用商店，下一个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后在量化最近的交易状态变化。这几个环节没有，那是涨不起来的。



