行情极端，20年老股民两条经验！(2018-02-03 10:04:19)
周末总结一下本周，发现创业板的关心程度明显是直线上升，围绕基金买44个亿的创业板ETF，好多朋友讨论是不是风向要变，创业板颓势要改？我只想说，基金进创业板就稳赢吗？当然是未必的，但牛在人家赌进去了，因为人家觉得现在进创业板胜算高，就这么简单。但每个投资人，资金实力不同，身处局面不同，考虑问题的角度自然不同。跟着人家基金进去的，搞不好到最后亏的没处哭去。
20年两条经验
我自己做股票近20年，从业十几年，个人投资者也看了无数，作为一个老股民，面对眼下这种邪恶、怪异的极端走势，两条经验还是很好用的，一条是挽狂澜于即倒的事情不去做。另一条是跟着机构站好队，多数结果都不错。而具体实施，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易中的动能与机构库存，量化清楚不犯大错，盈利就会容易很多，甚至眼下很多股票的机会就成了白送，具体我下面细细说。
别去挽狂澜
很多人做股票，喜欢抄底，并且买的时候就觉得自己买进之后，立刻会涨上去。但实际个人投资者哪有什么挽狂澜于既倒的能力？喜欢低买，可以，但也请看那一下这个市场的其他人在干什么。简单总结一句话，叫做“下跌看回补”。当这个股票，主导交易的力量变成了空头回补，至少说明空头的态度有所改变，即便股价那时候还在下跌，至少已经不是铁心做空，这种时候买进去的赢面，要比做空力量主导的时候大的多。下面图里蓝色代表空头回补主导交易，绿色代表做空主导交易，同样在下跌，差别很明显。
空头回补之下，就算跌，但跌不动，毕竟空头大批把股票买回来，你让这个股票怎么跌？要是后面做多力量主导了交易，搞不好就逆转了。但如果继续是做空主导，哪怕跌的慢，你不知道什么时候突然就砸盘下去。今天要是大家手头股票也有下跌，一样可以→点这里进“博尔系统”来把交易给量化清楚，下跌背后是空头回补，还是做空主导，可能当天的跌幅差别并不大，但后续的差别可就大了。
炒股站好队
其实刚过去的1月，就是新一年的站队月，各路机构抢先都把队个站好了，日后就算要改站队，也是几个月之后的事情了。因此现在量化机构库存，就是量化，机构站队的情况，要是现在股票里这段时间连机构库存都没有，那基本就是弃儿了。有妈的娃和没妈的娃，差距是很大的。有妈的娃，就算下跌，每次下跌后，反击的力量很强。没妈的娃，一旦下跌，苦海就不知道什么时候到头了。
所以那些关注基金动作，想通过资金流动，来让自己赚上一把的朋友，不是不可以，但你也得先看看，基金进去之后的改变，44亿资金打在整个创业板上，泥牛入海。但如果集中攻击几个，确实也能风生水起，更关键的是，这44亿是不是冰山一角，背后有没有更大的资金？上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，先去量化“机构库存”是不是这几天源源不断的增加，这种迹象有了，低位又出一批好股，这种迹象没有，老老实实跟着机构站队，该蓝筹蓝筹，该国改国改。股票没有好坏，能让你赚钱就行。