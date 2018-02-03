周末总结一下本周，发现创业板的关心程度明显是直线上升，围绕基金买44个亿的创业板ETF，好多朋友讨论是不是风向要变，创业板颓势要改？我只想说，基金进创业板就稳赢吗？当然是未必的，但牛在人家赌进去了，因为人家觉得现在进创业板胜算高，就这么简单。但每个投资人，资金实力不同，身处局面不同，考虑问题的角度自然不同。跟着人家基金进去的，搞不好到最后亏的没处哭去。

20年两条经验

我自己做股票近20年，从业十几年，个人投资者也看了无数，作为一个老股民，面对眼下这种邪恶、怪异的极端走势，两条经验还是很好用的，一条是挽狂澜于即倒的事情不去做。另一条是跟着机构站好队，多数结果都不错。而具体实施，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易中的动能与机构库存，量化清楚不犯大错，盈利就会容易很多，甚至眼下很多股票的机会就成了白送，具体我下面细细说。

别去挽狂澜

很多人做股票，喜欢抄底，并且买的时候就觉得自己买进之后，立刻会涨上去。但实际个人投资者哪有什么挽狂澜于既倒的能力？喜欢低买，可以，但也请看那一下这个市场的其他人在干什么。简单总结一句话，叫做“下跌看回补”。当这个股票，主导交易的力量变成了空头回补，至少说明空头的态度有所改变，即便股价那时候还在下跌，至少已经不是铁心做空，这种时候买进去的赢面，要比做空力量主导的时候大的多。下面图里蓝色代表空头回补主导交易，绿色代表做空主导交易，同样在下跌，差别很明显。