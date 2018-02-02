前面和一个朋友聊天，那朋友60多岁老头，原来年纪轻的时候当侦察兵，参加过对越自卫反击战。老头说当年打仗的时候，有一次被炮弹震晕过去，醒过来的时候，满脸是血，还什么都听不见，也动不了，就觉得自己快死了。当时别的没想，就后悔，自己20多岁还没娶媳妇，还有其他各种后悔、遗憾。但后来发现自己命大，没死。自打那次之后，打起仗来反而更加不怕了。有一次在全班全部中弹负伤的情况下，1个人拿下越南一个碉堡，为此还拿了个2等功。在那朋友看来，干什么事情都别犹犹豫豫，前怕狼后怕虎。自己不怕了，老天都会照顾。

越是怕越是难

为什么文章前面说起这事，也是因为今天有特别多的朋友问我，指数涨了但个股没涨，这样的V型要不要参与？手头一些股票依旧很弱，要不要走掉？并且有些朋友可以说就这几天，天天来问我。而我的回答还是，先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化手头的股票。因为既然看走势看了那么多天还吃不准，那你的股票当然有必要换个角度去观察。否则，一直犹犹豫豫，不敢上车，就连翻身机会都没有，不敢承认自己上错车，就只能到最后翻车。

谁在悄悄变好

就拿今天的行情来说，指数是带长下引线的光头阳，非常漂亮的V型。但个股和大盘走势并不一样，多数股票依旧下跌，但真的一点影响也没有吗？当然不是的，实际交易行为已经发生了变化，只是多数股票没有在涨跌上表现出来。有的股票即便下跌，但已经是空头回补主导交易。这是一个积极的现象，因为绝大多数波段上涨起点，都是出现了空头回补主导（蓝色）后产生的。

当然，如果连“空头回补”主导的蓝色都没有，依旧是做空主导主导的绿色，那交易上不发生任何改变，指望走势发生转折，想都不要想，这种股票如果不承认上错了车，最后只能翻车。大家现在可以→ 点这里上“博尔系统” ，自己去量化交易，首先看的就是交易上有没有好的改变，这些好的改变是无论涨跌的，比如从做空主导（绿色）变成了“空头回补主导”（蓝色），从“空头回补主导”变成了“做多主导”（红色）。有这些改变，就都有希望。

再加一点胜算

如果朋友们还想为自己的操作再多加一点胜算，那可以再去量化当前自己股票的“机构库存”，这等于是一方面看交易状态上的变化，另一方看这种变化是谁引领的。如果是机构引领的，当然上涨的持续性就越强。下面橘色代表的就是机构库存，明显同样的反击，有机构库存和没机构库存，差距很大。

如果朋友们问我，交易在向好方向发展，同时“机构库存”不断增加的股票就一定涨吗？当然不一定。否则两个条件一输入，让电脑做股票去好了。但相对于因为看不到动能和机构库存，正在左右为难的人，能看清这些，操作的方向、选股的方向都是明确了N倍。现在就算股票要多考虑考虑，但去量化一下，再迟疑就是坐失时机了。大家自己→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化之后，能好中选好。虽然不是必涨，但总比前怕狼、后怕虎强多了。现在很多股票都跌的不成样子了，地板跌穿跌到地下室。只要有好的迹象，一旦变成胜果，这种反击20%、30%肯定是很快就出现的。



