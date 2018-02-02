早上的行情，不少朋友跟我说，真是在绝望中给了希望，开盘之后直接跌50点下去，不少朋友当时就觉得行情完了，但就在感到绝望的时候，行情反而开始一路反击了。所以今天问我，是不是行情是不是早上最后吓一把，然后行情就上去了。但我要说，小心成也萧何败萧何。

盘中V型的动力

为什么这么说，大家可以看下面图，图里的即时回补，是下跌50点时候，我拿博尔系统统计的空头回补的股票数量，昨天上265家，今天是1609家，早上开盘之后，猛然多了1300多只空头回补。后续的数据我不能一个个图放在博客里，所以大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后可以自己去量化，自己去统计。当大家自己看到空头回补的状态变化之后，就能清楚为什么一些股票能强力反击，而另一些股票，就算反弹一下，都会立马又砸盘下去。

实际原因就是，空头互补是对下跌的一种预警，所以用博尔系统操作时，有一句口诀，叫做“下跌看回补”，道理就是，如果下跌中连空头回补都没出现，都是一路做空主导，下跌很难结束。所有的止跌反转，基本都是从空头回补开始的。所以早上一下子出现这么多空头回补，导致市场出现一个盘中逆转，一点也不奇怪。

反击第一步

但空头回补这一交易属性，决定了它的作用仅限于预警，真正要推动上涨的是做多主导，因此交易如果真正转好，必然有红色的做多主导出现。这点大家也是可以→ 点这里进“博尔系统” ，然后再去量化。一是量化，此刻大家手头股票无论涨跌，背后是不是有空头回补主导，二是看下午，空头回补主导的力量能否演变为红色的做多主导。这是反击真正开始的第一步。

就像上面图里的两个股票一样，空头回补之后转做多主导，交易向好，股价有反击机会。如果是空头回补之后又做空主导，当心多杀多的风险。午后这些都是最需要注意的。