血月兵争 别站错队否则闪崩(2018-02-02 08:22:46)
今天，不少朋友跟我八卦，讲血月多兵争，看看网上，对红月亮的讨论也是炸锅了。其实看看当前的行情，走成这个样子，多少资金在里面大搏杀啊，说是血月，也不为过。但既然是血月，何以应对？二月头上，给跟大家说说我的观点。
机构站队是必须的
首先，行情从来就是一环扣着一环的，血月行情也是借着1月一路走过来的，一月是什么行情？典型的站队行情，不站队不行，随便做个题材股，搞不好就是特停，于是机构个个心领神会，抱团在一起。1月之后，新年机构们站队完毕，2月重新站队几乎不可能，于是2月第一个标准就是，交易上一定要有积极的机构行为。而积极的机构行为怎么看，这点大家可以→到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化“机构库存”，因为机构库存是对积极的机构行为的量化结果，有机构库存，说明这段时间里必有积极的机构行为，有机构在里面站队。
2月狙击哪些站队股
那机构站队的股票跌不跌？最近几天绝大多数也是跌的，当然里面的情况各种各样，但作为2月份可以做的股票，就应该是，现在机构在震仓的股票。而震仓迹象，我在文章里说过多次，如果是震仓，那交易动能上一定呈现为先做空主导（绿色）出现杀跌，然后没几天就出现了空头回补主导（蓝色），把股票给买回来。当然整个过程中，充满了机构库存。如果没有机构库存，量化不出积极的交易行为，就不是震仓了。下面这些都是之前有过机构震仓迹象的股票，大家一看就明白。
有点请大家注意了，机构震仓，往往不是和风细雨的，假戏不做成真的，也没人怕。杀起来有时候非常凶。所以有些朋友别看手头股票跌的惨不忍睹，但搞不好就是在震仓，反倒是一些看似抗跌的股票，可能会隐患重重。所以大家最近不要以跌幅来衡量股价的强弱，关键还是判定性质是不是震仓。这点，可以→点这里进“博尔系统”，自己来量化的，对比一下上面的三要素，“机构库存”、“做空主导”、“空头回补主导”，是不是震仓，会非常清楚。而震仓之后再拉升就没什么抛盘，涨起来轻松。这两天逆势涨的股票，基本都是前几天出现“机构震仓”的股票。
闪崩不偶然
另外，最近大家应该也看到了，有些股票突然就出现了闪崩，实际如果从量化交易的角度来解释，就是机构库存消失的股票，什么样极端的走势都会走出来，比如今天闪崩的那个股票，其实之前表面上看似抗跌，但机构库存已经逐步消失了。机构投资者不管了，那基本面上再有故事讲，也是稍有个风吹草动，就极端表现。
当然还有更极端的，之前还一路涨呢，结果机构库存在上涨中消失，之后的跳水，令人发指。炒股安全比盈利更重要，这也是为什么不要去做机构库存消失的股票的原因所在。而大家自己量化自己现在关心的股票，到底风险有多大，也可以自己→到应用商店，下个“博尔系统”之后去量化一下机构库存数据，直接点这里进入也一样，，没有“机构库存”消失的股票，风险一定比机构库存明显存在股票来的大。
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