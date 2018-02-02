今天，不少朋友跟我八卦，讲血月多兵争，看看网上，对红月亮的讨论也是炸锅了。其实看看当前的行情，走成这个样子，多少资金在里面大搏杀啊，说是血月，也不为过。但既然是血月，何以应对？二月头上，给跟大家说说我的观点。





机构站队是必须的

首先，行情从来就是一环扣着一环的，血月行情也是借着1月一路走过来的，一月是什么行情？典型的站队行情，不站队不行，随便做个题材股，搞不好就是特停，于是机构个个心领神会，抱团在一起。1月之后，新年机构们站队完毕，2月重新站队几乎不可能，于是2月第一个标准就是，交易上一定要有积极的机构行为。而积极的机构行为怎么看，这点大家可以→到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化“机构库存”，因为机构库存是对积极的机构行为的量化结果，有机构库存，说明这段时间里必有积极的机构行为，有机构在里面站队。





2月狙击哪些站队股

那机构站队的股票跌不跌？最近几天绝大多数也是跌的，当然里面的情况各种各样，但作为2月份可以做的股票，就应该是，现在机构在震仓的股票。而震仓迹象，我在文章里说过多次，如果是震仓，那交易动能上一定呈现为先做空主导（绿色）出现杀跌，然后没几天就出现了空头回补主导（蓝色），把股票给买回来。当然整个过程中，充满了机构库存。如果没有机构库存，量化不出积极的交易行为，就不是震仓了。下面这些都是之前有过机构震仓迹象的股票，大家一看就明白。









闪崩不偶然

另外，最近大家应该也看到了，有些股票突然就出现了闪崩，实际如果从量化交易的角度来解释，就是机构库存消失的股票，什么样极端的走势都会走出来，比如今天闪崩的那个股票，其实之前表面上看似抗跌，但机构库存已经逐步消失了。机构投资者不管了，那基本面上再有故事讲，也是稍有个风吹草动，就极端表现。



