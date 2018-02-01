行情再跌30多点，却也并非一片哀鸿遍野，就有不少朋友问我，怎么看最近几天创业板ETF，被很多基金购买44亿？是不是资金要腾挪，这轮调整后，边风向到创业板上？

一个新局面

对于这样的问题，我还是建议那几个朋友先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后自己来量化，原因就是，对于这样突然几十亿的资金变向，如果只看到基金可能进创业板抄底，那目光就太局限了。实际上一个新局面，恐怕已经开始了。

从站队到接力

就整个市场来说，上证是高位回落仍在高位，个股低位未涨仍在低位。结果就是上证搞不好还会继续跌，但由于很多个股搬来就趴在地板上，因此接下来必然有一批股票拔地而起。也就是这种基本判断，现在的2月行情，与1月会有极大区别。一月是站队月，行情本质上就是站队行情（当然，不站队也不行，炒国企蓝筹没事，炒题材有可能特停，各路机构当然都心领神会）。二月站队完毕，是个接力月，干的就是接力赛。做空的往下接力，做多的往上接力，谁接最后一棒谁倒霉。

向下的最后一棒

因为当前多数股票还是下跌，所以先说向下接力。向下接力时，抛出股票未必会输，只要有人愿意在比你更低的价格跑。最后一棒，一直会到大量空头收手时出现，那时候，博尔系统会显示出连续的空头回补主导（蓝色），到时候再跑的人就是底部割肉加被轧空。

这种情况也不仅出现来一次两次了，上证在2017年6月至今也至少出现了10次了。个股上就更多了。现在也很多，就是已经开始出现“空头回补”的状态了，这种状态是希望的开始，90%的股票上涨之初，都是从出现蓝色“空头回补”开始引发的。大家手头股票下跌，那就注意有没有在空头回补，因为同样的下跌中，是连续空头回补，还是持续的做空主导，结果完全不同。空头回补之后，很可能股价就涨上去了，而持续做空，反击很难，反倒会继续加速下跌。这方面大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化会很清楚。

向上的第一棒

与下跌的接力棒相反，上涨的接力棒，此刻可能才刚开始。一个股票上涨，交易动能的变化往往就是先空头回补，然后再做多主导持续，前面说的一些基金公司抄底部分创业板股票，恐怕就是想抢这个第一棒，然后只要有人接力，稳赢。而无论这个接力后续是他们自己发力，还是别的机构接手，总之就是后面会有做多主导持续。就像下面图里的股票这种交易状态。