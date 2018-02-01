今天早上，多数个股继续下跌，形势看上去很严峻。不过想起前两天参加的那个量化投资论坛，确实有人在这种行情里赚了大钱。因为其实眼下行情，别看一开始只涨指数不涨个股，最近两天又满盘下跌，但实际上，赚钱的前提是存在的，因为现在钱出不去，也不出去，更是没地方去。于是人家用“量子纠缠”模型，抓了一堆好股。

钱去了哪？反正没走！

“量子纠缠”当时我也迷糊，这是量子物理学的内容，一开始我也搞了半天，后面把他们的投资思路搞明白了，也就很好理解了。打比方来说，你买了一双鞋，拿回家发现两只都是左脚的，你必然会断定，卖家仓库里不知哪个地方，放着另一盒鞋，里面都是两只右脚。在这个市场里也是一样。钱不出去也出不去的市场里，如果看到一批股票被抛弃，必然同时有股票，被资金所参与。唯一的难点是，现在多数股票都跌，资金参与所表现的，不是强悍做多，而是低吸、回补，不容易看出来。而这方面，大家可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，看低吸、看回补，绝对是量化交易的强项。

反击的前提

很多股票的调整，背后主导交易的力量就是持续空头回补，在博尔系统的主导动能体系中，以蓝色表示。而一旦下跌别空头回补所主导，哪怕继续下跌，但至少具备了反击的前提。可以说，90%以上的波段反击，都是从出现空头回补主导开始的。另外空头回补这种交易行为既然能够在此刻主导了交易，也说明这些股票，在伴随市场大跌之后，大批的空头改变了态度，这样的股票，只要行情给点火苗，立马就是干柴烈火。

上面图里的股票就是前车之鉴，持续空头回补的，反击起来有一拼之力。而持续做空主导，或者刚刚空头回补，第二天又做空主导的股票，那正是眼下风险最大的品种，这点大家可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化这些下跌中的股票就很清楚，尤其是手头的股票，下跌中如果是空头回补主导，千万不要骂他烂，很可能翻盘只要一两天。

砸盘、反击，谁在引领？

另外，从谁引领涨跌的角度去看也是一样的，下跌中，有的下跌是机构投资者引领的，一跌再跌的同时，你可以量画出“机构库存”在不断减少，到最后干脆消失了，这说明确实是因为有机构投资者撤退，引领了股票下跌。但请记住个，在引领撤退的同时，必然机构投资者会参与。因此另外一些股票，哪怕股价依旧下跌，但机构库存反而会增长，这样的股票后面的像干些什么出来，真是都有可能。下面图里橘色代表的就是机构库存。

多数时候，动能的变化，和机构库存的变动是一致的，因为他们都是量化交易之后的结果，区别是一个是量化整体的交易，一个是量化具有机构行为特征的交易，所以往往是可以统一的，这和技术指标不同，没有互相矛盾的烦恼，所以大家去量化的时候，可以到→应用商店，下好“博尔系统”的手机APP之后，一并都量化掉， 点这里进量化系统也一样 ，多看几个方面总是不错的。



