中午和下午的时候，文章里说到了游资，说到了量化十字诀“上涨看回吐，下跌看回补”，结果一位以前认识的记者朋友，给我挂电话，要采访一下我，关于量化的话题。我还没答应呢，他就先问了我一连串的问题，显然是有备而来，并且问题很有深度。比如，他现在每家基金公司、券商总部，都会有量化方面的投研力量。如果大家从交易入手，都看到回吐而不买或者减仓，会不会加速行情的变动，甚至引发蝴蝶效应？

该动手时一定动手

其实这当然是不会的，因为每一家机构自身利益不同，所以面对同样对交易量化，会有不同的判断。个人投资者的利益虽然差不多，但个人投资者知道量化数据的，少之又少，更何况看到了都不见得去做。但显然，眼下市场如此之大的波动，股票如果动也不动，做也不做，多半不是越套越深，就是错失良机。这点我当时也请那位记者朋友自己去量化，而这点对大家来说也是一样的，也可以上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用，再进去量化一下交易，很多股票真就是因为一动不动，反而越套越深。

过早回吐，不是吉兆

对于越套越深，一些已经持续跌的惨不忍睹的股票，先不说了，但有些股票前段时间反弹，现在刚拐头，或者没怎下跌的，这一定要认真看对待的。里面会有一些股票虽然没怎么跌，但却是一个问题股，交易状态上，往往就是先获利回吐不断，然后又做空主导连续不断，就像下面的图例的股票那样。

为什么说这样的股票有危险？大家试想前段时间，多数股票是没怎涨的，要是股票没怎么涨，自然也不会有多少获利回吐，如果这样的股票出现持续获利回吐，那本身就是一种交易上的异动，后面如果继续做空主导，那确实说明交易恶化，有人特别想跑。实际在遇到获利回吐之后，如果是重仓的，就该减掉一点，因为获利回吐之后，很容易出现震仓，仓位不重，震荡不会怕，仓位很重，股价一波动，心态就会变。天天猜涨跌，到最后出错是大概率。现在还重仓的朋友，先别管手头股票的涨跌，可以自己先→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化清楚，重仓的那些股票，有没有特别多的获利回吐，免得遭受一次惨跌。

掌控的行情，震仓就多

另外，我也和那位记者朋友说，就以今天的盘面表现来看，指数曾经看似跌的一度失控，但在短短15分钟之内就拉起，也说明如果一天成交量，沪市在2000亿~3000亿的水平，整个市场实际就处于完全的掌控中。于是任何一个机构，都不敢轻举妄动的疯狂做空，很多股票出来的机构随时准备回补进场，从而形成了一次降低成本的震仓。而此时多数股票前几天已经下跌，当前要注意的就是下跌之后，有没有机构在，有没有回补的动作。而这两天，一个可以量化“机构库存”，下面图里橘色的便是。另一个就是量化交易动能是不是被“空头回补”所主导，图里蓝色便是。

所以，前车之鉴看了那么多，可以自己先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化清楚，重仓的哪些股票，有没有特别多的获利回吐，因为这样的情况，很容易让股票成为烂股。而没这种交易状态，那股票涨涨跌跌都正常，今天跌了，明天搞不好就涨了，如果量化出来有震仓状态，有“机构库存”，又有“空头回补主导”，那就更好。反正先去量化，然后给股票定性，是不是烂股，后面做起来都有方向。



