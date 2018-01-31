中午的时候说了，那位张总，记性不好，但消息很多，最近他就关注到游资在异动。说游资异动，并不是市场下跌后，一些资金进场，恰恰相反，都是大量抛出。当然抛出的股票都是那些持有不多的品种。张总说，这样的机构现在不是一家两家，指数上了3400之后，这种事情就密集发生。他看归纳了一下，这些股票走势上的共同特征就是之前涨幅不大或者根本就没涨，那些资金出来，并不赚钱。按照过去的经验，这是那些人准备集中资金大干。

烂股要减，回补跟上

那么大干，会怎么干？我们应该注意什么？其一、手中的烂股，要减持一些，；其二、关注机构回补，游资要大干的股票，肯定自己都有底仓了，趁着回落一边打压股价，一边低位买入。而这两方面都可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再自己去量化一下股票的交易，什么是烂股，什么股票在回补，量化交易之后，能比看走势更加清楚。

有些烂股别指望

首先，烂股此刻不能指望，市场里总有人买到烂股之后，寄希望于行情走牛，水涨船高，但实际上，多数都是越等越跌。何谓烂股？量化一下，交易上做空主导的绿色特别多，做多主导的红色特别少的，都是烂股，这种股票，就算不跌，也很难涨上去，下面图里的股票大家一看就明白。

现在有些股就是如此，虽然还没怎么跌，或者刚开始下跌，但如果做空主导的力量占据了绝对的优势。那肯定都是烂股，大家这方面，可以自己→ 点这里进博尔系统来量化清楚交易 ，即便现在跌的少，不代表明天、后天他不跌。更何况荒做空主导优势之下，涨肯定涨不起来，股票不涨，要它何用？

机构回补的动向

然后那些机构回补的股票，一定跟着回补。游资大干的股票了。游资大干的股票，肯定自己都有底仓，趁着市场下跌，顺势打压股票，然后低位买回来。这种下跌调整，时间不会很长，做空的力度也肯定不大，量化之后，会发现代表空头回补的蓝色，没几天就出现了。就像下面图里股票的这种状态，蓝色时就是空头在回补。

并且空头回补的同时，因为是机构投资者的低吸造成的，因此同时会伴随着明显的“机构库存”，上面图里橘色就代表着机构库存。大家到应用商店里，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接→ 点这里进入量化系统 ，一样可以来量化，实际上量化起来也非常简单，就看空头回补有没有主导交易，同时机构库存是不是明显存在。最近两天，手头股票是这种情况的话，下跌估计也就唬人，因为机构在回补，你跟着回补就是了，尤其对于震荡的股票，特别值得去这么量化。







