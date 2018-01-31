行情一而再，再而三的下跌，看来对好多朋友都开始有影响了，早上一个证券营业部的张总给我挂电话，问我怎么看行情，尤其量化怎么看，他特别关心，最好我写一段评论，他也能提供给他们的高市值客户。其实，行情怎么看，以前博客里都是写着的。记得去年1、2月份的时候就说过，每每碰到震荡行情，用“量化十字诀”，总是特别高效的。

这种下跌，就看十字诀

所谓“量化十字诀”，讲的就是“上涨看回吐，下跌看回补”，整个市场，其实多数股票就是在震荡，震荡中，如果获利回吐出现，就要谨慎一些，至少不能去不追高参与，否则追的人一多，往往直接就跌下去。大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易当前市场中股票的交易状态，一波波，就算利润不大，也比傻看不做，或者套牢动也不动来的强。

很科学的量化

即便以上证指数来说，拿博尔系统去量化，黄颜色代表获利回吐主导，从2017年到现在出现了20回，除了两次回吐之后还能上涨，其余18次，不是震荡就是回落。最近的一次是连续8天获利回吐，看似指数还在一路上涨，但谁都知道，那时候是典型的赚了指数不赚钱，个股都没涨。

我当时就和那位张总说了。有些事情，准了一回，日后再也看不见了，那不是科学。而量化之所以是科学的，因为量化出来的现象，是会反复出现的，所以价值很高。这点大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己可以再去量化交易，我文章里篇幅有限，就放了一个上证量化交易的状态，大家上系统去量化，看的越多，心里越踏实。接下来再碰到获利回吐，怎么操作，信心满满。

转机在空头回补

而十字诀的下半句，直接和这几天的下跌就更相关了。因为震荡行情中，下跌之后，如果股票要企稳、反弹，必须要同步出现“空头回补”主导交易，这是前提。因为要是下跌中，连空头都不肯回补，就别谈下跌企稳，反击开始了。现在最近一段时间，下跌的股票也不少，下跌之后涨起来，交易状态很多就像下面那些股票一样，下跌之后出现了明显连续的空头回补，然后再做多主导推升了股价。

当前，无论是2连跌，还是3连跌、4连跌，反正要涨上去，首先空头的态度得有变化，哪怕那时候，股价还在跌，但只要空头的态度从砸盘变成了回补，那希望就来了。我文章写到这的时候，指数也正好翻红了。但多数股票还是下跌的，但毕竟指数翻红了，个股上的空头态度自然更容易发生改变，而这点，大家就自己→到应用商店，下好一个“博尔系统”来量化交易， 直接点这里进入也一样， 下跌的别后是继续做空，还是空头回补。量化一下，对后续变化，会清楚好多，搞不好就从空头回补蓝色出现的那一刻起，手头股票就开始走上涨的道路了。

另外，那位张总，虽然记性差，看我写的东西老是忘，但消息特别多，说市场跌的两天，他说有些游资账户开始异动了，这些事情，具体下一篇说。









