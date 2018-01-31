今天生死斗 有接货更有痛下杀手(2018-01-31 08:30:56)
今天又跌了，表面上看，飞流直下的般的危险，但实际面对本来三分之二的股票就没怎么涨的市场，操作上的难点，绝对不是大盘还要跌多少，而是看清哪个股票能一把让我赚上好多，把之前的损失都弥补回来。
不肯说买啥，不等于我不知道
并且这种想法，不仅仅我们这么想，即便是机构投资者肯定也这么想。和基金、券商的朋友都沟通过，他们真不担心大盘，世界范围内A股是洼地，一半股票跌的比股灾、熔断后的2638点还低，毕竟股灾已经过去，至于这么跌吗？而他们愁的，其实也和大家差不多，现在3600家股票，明年肯定更多，股票那么多，到底做哪个？或许他们有了目标，但显然1月份的时候还不肯跟我说。不过局势是非常清楚的，面对那么多股票，真机构们要做起来，一定是坚决盯住几个股票做。而我接下来要量化的也是这份坚决——“机构库存”不断增加。包括大家，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去手头股票的“机构库存”。眼下机构库存增加，这股票大概率是被看中，要去做的。
看不到才有价值
下面的股票，别看有横盘的，有下跌的，但横盘、下跌的背后，代表“机构库存”的橘色，就是在不断增长的，那就说明，这样的下跌、横盘，背后机构的意图就是要买它，打算做他。
另外，还要友情提醒一下，炒股票赚的就是信息差，要我看到的，别人没看到，才是有价值的。所以那些一路涨的，闭眼都知道机构在加仓做的，不是我们要看的。一定是下跌中，机构加仓了，震荡中机构加仓了，那才给力，那才是大家的菜。我上面个大家看下跌、横盘中的股票的“机构库存”增加，也是因为眼下，这种才是大机会的所在。这点大家自己→点这里进“博尔系统”，一定能感同身受的。
有轻有重，心中自明
而大家手头的股票，只要不是绝世牛股，估计最近也都跌的七七八八。所以下跌、震荡的形肯定是相似的，关键是机构库存在不在增加，这每个股票就不一样了。下面的股票，就是震荡中、下跌中，根本就没有机构库存的股票。那机构不高兴动手，靠散户的抄底热情，维持不了几天的。
所以现在的对策，就是重低位逆转轻高位强势，重大波段轻小盈利，重机构动向轻消息传闻。“机构库存”的数据变化，可以自己→上应用商店，找“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，下好之后直接就量化清楚。现在有机构库存增加，显然都是有备而来的，上面图里机构库存增加的股票，只是跟大家说清楚情况，真正反击猛烈的，还有很多很多，并且接下来一定更多，就等着我们呢。
前一篇：多邪恶的下跌 已有人捡便宜货了
后一篇：空头内讧了 一旦反击也翻江倒海！