今天又跌了，表面上看，飞流直下的般的危险，但实际面对本来三分之二的股票就没怎么涨的市场，操作上的难点，绝对不是大盘还要跌多少，而是看清哪个股票能一把让我赚上好多，把之前的损失都弥补回来。





不肯说买啥，不等于我不知道

并且这种想法，不仅仅我们这么想，即便是机构投资者肯定也这么想。和基金、券商的朋友都沟通过，他们真不担心大盘，世界范围内A股是洼地，一半股票跌的比股灾、熔断后的2638点还低，毕竟股灾已经过去，至于这么跌吗？而他们愁的，其实也和大家差不多，现在3600家股票，明年肯定更多，股票那么多，到底做哪个？或许他们有了目标，但显然1月份的时候还不肯跟我说。不过局势是非常清楚的，面对那么多股票，真机构们要做起来，一定是坚决盯住几个股票做。而我接下来要量化的也是这份坚决——“机构库存”不断增加。包括大家，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去手头股票的“机构库存”。眼下机构库存增加，这股票大概率是被看中，要去做的。





看不到才有价值

下面的股票，别看有横盘的，有下跌的，但横盘、下跌的背后，代表“机构库存”的橘色，就是在不断增长的，那就说明，这样的下跌、横盘，背后机构的意图就是要买它，打算做他。





有轻有重，心中自明