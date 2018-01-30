今天行情跌30点，行情命悬一线，这是摊牌的时刻到了。并且这次摊牌，不仅仅是那些之前有过上涨的股票，现在做不做头。就市场的表现来看，即便是之前没怎涨，盘着的股票，会不会破位在下一个台阶，也会在最近摊牌的。

两种交易少碰

而这种摊牌时刻，必然有股票会被打的没有还手之力，大家手头股票的牌面大不大，大家自己→上手机应用商店，下一个“博尔系统”的手机版APP，花个几分钟量化清楚当前的交易状态，答案自己就清楚了。一旦股票呈现两种交易状态，就很有可能倒霉。其中一种就是邪恶的多杀多。

多杀多最邪恶

“多杀多”这种情况，往往是看不到做多主导，买股票的交易者在自相残杀，当然不可能有做多力量主导的机会。整体呈现出来的就是“空头回补”主导，之后又做空。这等于再说，前段时间指数连涨，虽然股票没怎涨，但至少人心活了，有人噶苗头，把股票买回来，等上涨，结果这两天一看不对，赶快逃走。这就是多杀多。

多杀多的危害在于，一般的纯粹做空，跌多了空头也手软。而多杀多的下跌，是不会手软的。并且这种状态可不仅仅下跌的股票有，横盘的股票这种情况和出现过很多。就像上面图片里的股票那样。而手头股票有没有这种危机，不是看一眼走势就能搞定的，大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化清楚交易。空头回补主导（蓝色）出来之后再做空主导（绿色），非常清晰的，很好辨认。一旦出现，小心这样的股票砸新低。

仍可以一搏的牌面

现在行情这么下跌，能称得上下跌也不要紧的，最直观的就是下跌中，股票处于短空状态。短空状态的下跌，表面上或许也跌的很凶，但交易上的做空动能，和上面的股票是天差地别。

大家手头股票即便这几天也下跌，现在也可以去量化一下此刻做空主导的力量是不时微弱的。接下来，在盯一下，做空能持续几天，两三天微弱的做空是没是，也就是短空状态，这种状态有了，反击的前提也就有了。过去多少股票都是在“短空”之后发飙的。接下来自己上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP，→ 或者点这里进入量化系统 ，，量化清除交易是不会吃亏的。这就像一批机构在摊牌较劲，咱们飞苍蝇，能看清楚牌面的大小，赢起来就容易很多。







