上午的行情继续下跌，和一些业内的朋友聊，聊下来的结果，当前胜负只在一念间。如果按照普通的道理来讲，这种小跌根本没事，一天2000多亿的成交量，完全是国字号队伍的可控的范围内，真要行情不行了，稍微拉一下两桶油、银行股，指数又能直接稳住。现在唯独担心的是，现在基金在这些权重品种上占据的比例很高，但他们可不是普通投资者，钱又不是他们自己的，真出什么问题，砸盘跑就是了，他们杀起来是很凶很凶的，会有股票遭殃。

有些股下跌只是咋呼

但大家包括我在内，钱都是自己辛辛苦苦赚来的，股票跌了，如果要割肉走人，谁都心痛。不可能有基金那么豪气，所以眼下大家买卖股票，得看着来，即便指数这两天跌的很快，也并非每个股票都会有问题，大家可以先上手机应用商店，下个 博尔系统 的手机版应用，自己去量化一下手头的股票，到之后就知道那些股票里的多头，真的是大力士了。

实际大家量化一下手头股票，有事没事也是很容易就能量化出来的。有事的股票，交易上谁也不会沉住气，逃命都来不及，而要是3500这种高位拐头下来，做空的力量很弱的，真不怕，因为空头现在都没打算砸盘，难道还跌多了才想起来？反正下面那些都是最近调整中做空主导力量很弱的股票，情况大家一看就明白。

实际上，真正大资金的思维，真要砸盘，一定不会错过高位的时机，跌到低位做空主导力量越来越大，那只能是羊群踩踏。所以眼下大家手头股票下跌，→ 先点这里去量化一下交易 ，如果做空微弱的，放心便是。

收割式加速

另外，如果从上周三算起，行情呈现出了一个先缓慢盘整，到这两天加速下跌的过程，这个过程中，必然是有股票现在开始被收割了。这种收割状态，不是昨天或者今天，突然导致的，实际拿博尔系统去量化交易，都显示在之前的震荡盘整，甚至上涨，背后都是获利回吐在主导，但高位回吐之后，并没有回吐一部分浮筹之后就新装上阵，而是反而出现了显著的做空杀跌，那性质一下子就变了，哪怕盘感再差，数据摆在面前的时候也清楚，一股票高位一边涨，一边吐，吐完之后再杀意味着什么。

上面的图大家看一下就更清楚，手头股票现在可以调整，按不要有这样的交易恶化，因为交易恶化一旦出现，或许这周跌的未必多，但交易的性质变了，对接下来行情影响是明显的，这方面大家最好→上手机应用商店，下个“博尔系统” 手机版应用， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化一下交易，因为并非只要是下跌都是收割，量化清楚有好处，免得把诈跌和收割给搞混了，不走死命跌，一走割在地板上。但类似上面这种交易状态的股票，肯定需要重新考虑，问题太大的股票，宁可不要。







