周一这么一跌，但感到好多朋友目前神经是高度紧张的，已经有不少朋友问我，从上周五开始，这么连跌两天，行情是不是变坏了？那我要说，行情变坏只有一种交易状态，除此之外，只要应对得法，就没有不能做的行情。

连跌两天，两状态断生死

而应对这两天的下跌，实际如果量化交易，区别就是，调整背后的做空，是“短空”状态，还是“反复做空”状态。或许这两种状态之下，走势都差不多，但大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化手头股票的交易，相同走势的背后，交易状态的区别非常明显，剩下如何评判风险、机会，下面一个图就搞定了。

炒股的一大难点就是很难分清，上涨过程中出现拐头向下，是一路跌下去做头，还是跌几天后重新上涨。因为做头和途中休整在刚开始的时候，走势基本都差不多。但如果去量化，区别非常明显，上涨途中的休整，做空主导力量都短暂微弱，量化叫这种交易状态是“短空”，他意味着做空力量不足，不改变原来做多主导优势的状态。因而“短空无惧做多忙”。

但显然不能看到跌了几天的股票，都冲进去，因为有些股票就就像上面右边图里的那种状态，绿色做空主导出现后，跟上蓝色空头回补，但回补后继续绿色做空主导，这种就是“蓝绿持续”的做空状态，等于再说空头砸盘之后想收一下手，但一看形势不对，不能收手，还得继续做空砸，这样的状态是不是风险很大？而大家如果看走势调整的那几天都差不多，但后面一个大涨，一个连跌，差的实在太远了。所以自己手头股票，这两天有调整的，都可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己先去量化清楚，眼下对于很多股票来说，接下来的涨跌，不是小打小闹。早做决断，抓住那些“短空无惧做多忙”的，远离那些反复做空，“蓝绿持续风险大”的，不然会越来越被动的。

跌不下去也有真有假

另外，不仅仅连续调整的股票，要区分清交易状态是“短空”，还是“蓝绿持续”的反复做空，即便稍微一跌就觉得跌不动的股票，一样也要多留个心眼。因为跌不下去的背后，很可能交易状态也是天差地别。就像下面两个股票，除了调整的第一天是明显下跌之外，后面的几天，反弹也好，横盘震荡，基本都不肯下跌，但拿博尔系统去量化一下交易，左边就是“蓝绿持续”的状态，而右边则是“短空”状态，结果也是决然不同。