昨天的晚评，我提出了四个风险点，叫大家警惕，其中第三个，就是对于累计涨幅巨大板块的警示。





今天，大家看下跌幅榜，跌得最多的是什么？就是去年至今累计涨幅大的，机构抱团蓝筹板块，譬如5G概念（亨通光电跌停，中兴通讯接近跌停），譬如白酒（沱牌舍得跌停），譬如芯片概念（北方华创、三安光电接近跌停）等。





种种迹象表明，重仓以上这些板块的资金，正趁着过年前调整仓位，兑现丰厚的利润，落袋为安。下一个，恐怕是要警惕家电板块的倒下。





反观涨幅榜，次新开板、煤炭、钢铁、化工涨幅居前。由于IPO审核趋严，次新股的表现反反复复，我是坚信次新股未来会出大牛。





值得注意的是，今天尾盘，传媒板块异动，传媒股是前期带领创业板反攻的先锋，机构配置也相对薄弱。





周期股今日猛涨，我倒没想到，1月策略的煤炭行业再次发力上攻，创近期新高，差点就涨停了。





还有12月策略的化工行业，虽然12月表现表现一般，仅仅平局，但是进入2018年，1月涨幅已经达到34%，我都懵了。我只能用我经常说的一句话，来安慰自己，投资总是一个遗憾的过程。人生，也不过如此。





今天的跳水，收盘跌幅没超过1%，这样的调整，似曾相似。距离最近的，譬如2018年1月15日的调整，去年12月筑底3300时也发生过两次。





距离远的，譬如2014年12月9日的大跳水，再远一点，可以追溯到2006年，也有好几次类似的调整。





面对这种调整，老揭认为，不用恐慌，是正常的现象，哪有天天涨的大盘呢？这是在大盘走牛的初级阶段中，必经之路，也是对前期逼空式连涨的，一种风险释放。





由于还有两个星期，就进入春节。老揭我个人认为，节前资金必定是无心恋战。大盘将陷入震荡整理的焦灼状态，短期强支撑在3488至3500点左右附近。





对了，今年初一直缺货的老揭新书《趋势创新高战法》终于补货成功，我也已经都亲笔签名签好了。由于数量有限，之前没抢到的看官们，直接点击菜单中“揭嫂的店”进入即可购买，先到先得。快递将于本周内发出。