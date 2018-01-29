【操盘必读】1月30日《早盘信息》（附股）

一、【新股申购】

①御家汇：申购代码300740，申购价格21.23元，申购上限1.60万股。





二、【产业掘金】

①国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，相关公司有苏垦农发（601952）、一拖股份（601038）等。





②1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。万达私有化概念股主要有苏宁云商（002024）、旷达科技（002516）、皇氏集团（002329）等。





③据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。西藏矿业（000762）是我国最大铬铁矿公司。五矿发展（600058）铬矿、铬铁销量位居国内前列。





三、【公司信息】

①永辉超市（601933）子公司永辉云创科技有限公司获腾讯1.875亿元参与增资，持股15%。

②中航沈飞（600760）时报指出，作为国内战斗机第一股，未来有望充分受益于军品定价机制改革

③黑芝麻（000716）主导产品袋装黑芝麻糊系列产品提价15%。

④亚邦股份（603188）控股股东一致行动人拟12个月内增持0.2%至1%股权。

⑤超声电子（000823）表示，公司与苹果公司签订了相关保密协议

⑥百洋股份（002696）年报拟10转10派3元。

⑦外高桥（ 600648 ）与京东集团旗下京东世纪贸易拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作

⑧方正电机（ 002196 ）与吉利控股旗下远景汽配 签订驱动电机总成采购项目的供货合同。

⑨黑芝麻（ 000716 ）自1月份起，对袋装黑芝麻糊系列产品的出厂价进行上调，整体上调幅度约为15%。





业绩预告：





方大炭素（600516）年报预增超52倍。

方大化工（ 000818 ）预增2.59倍至3.11倍

昊华能源（601101）年报预增54倍-60倍。

新钢股份（600782）年报预增约5倍。

马钢股份（600808）年报预增237%。

永东股份（002753）上修2017年度业绩预告，由预计1.8亿元-2.15亿元修正为2.1亿元-2.45亿元。

南洋股份（002212）上修2017年度业绩预告，由预计3.65亿元-4亿元修正为4.35亿元-4.7亿元。

中国神华（ 601088 ）预增约99%，因增加商品煤产量

亚泰集团（ 600881 ）预增4倍至4.3倍

博汇纸业（ 600966 ）预增2.97倍至3.37倍，因主要纸产品销售价格较上年同期大幅度上升。





以下是明日复牌股和停牌股，供各位看揭粉参考：（最新整理，不一定完整，欢迎补充）





停牌：万 家 乐 凯恩股份 朗科科技 豫金刚石

复牌：益生股份 盈趣科技 科融环境 商业城 江山股份 海澜之家 科达股份 秦安股份





1月29日独家龙虎榜机构进出明细：





太钢不锈(代码000825)东方证券上海浦东新区银城中路2202万封板

珠江控股(代码000505)国盛宁波桑田路1389万封板

本钢板材(代码000761)两家机构介入

阳光股份(代码000608)银河重庆民族路2825万卖出

中兴通讯(代码000063)卖出席位均为机构席位，基金经理卖出迹象明显

平潭发展(代码000592)一家机构席位卖出3981万

成飞集成(代码002190)中信北京总部1970万封板

润都股份(代码002923)长江佛山普澜二路2667万封板

华通热力(代码002893)中泰宁波江东北路1596万封板

中新赛克(代码002912)国元上海虹桥路3386万跌停卖出

科达利(代码002850)两家机构席位卖出

北方华创(代码002371)两家机构席位卖出

晶盛机电(代码300316)一家机构席位抄底，介入1828万

智飞生物(代码300122)两家机构席位卖出

蓝晓科技(代码300487)光大深圳金田路5097万卖出