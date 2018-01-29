大跌40点，市场里又见这次是不是做头的争论。但我要说，眼下争论是不是行情做头，是争不出名堂的，因为变数才刚开始，后面的变数是极大的。一些股票，临时生变，又全跌回去，也是完全可能的。

都在博运气

之前有个做盘做了20年的人（现在在某阳光私募做基金经理），他跟我说，即便是机构，计划也都是随时改变的。做头之争，实际好比“海豹”与北极熊的博弈。北极的冬天，公熊不冬眠，以抓海豹为生，海豹在水下，透过冰窟窿透气，北极熊就守在冰窟窿上面，只要海豹露头，就一巴掌拍下去，猎杀之。但每个海豹都有十几个冰窟窿，所以对于北极熊来说就是碰运气。但海豹同样不是主宰，他并不知道北极熊在哪个冰窟窿上守候，也在碰运气。而眼下的就是这种博弈状态，下面我细细说。

现在大家手头的股票，是在做头，还是在震仓，并不单纯取决于机构的计划，而是取决于后续的应对。这方面可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后来量化交易。不仅仅要量化出机构有震仓意图，还要量化出有“机构震仓点”出现，才算是一颗心落地。看不见那一点，确有可能是危机。

要有转机，三条缺一不可

这里，我先说说震仓，在量化中，震仓这种交易迹象，是有明确标准的。一是震仓中必然存在“先杀盘吓人，之后低吸买货”的过程，所以交易上做空主导之后必然要跟随空头回补主导，二是震仓是机构行为，因此震仓前后必有“机构库存”出现。下面图里，绿色代表做空主导，蓝色代表空头回补主导，橘色代表“机构库存”。三者缺一不可。

大家眼下手头股票或许是下跌了，但可以→ 点这里进量化系统 ，下跌中如果有这种震仓迹象，那调整也没什么好拍害怕的，机构还在，空头也在回补。有些股票如果量化出来，现在是“做空主导”也没关系。只要“机构库存”还在，只等后续变为“空头回补”主导。这种状态下，只要“空头回补”主导的蓝色一出现，“机构震仓点”就出现了。那一刻，或许股价还在下跌，但往往反击很快就开始了。

峰回路转与功亏一篑

但这种情况并非一定会出现，有的机构现在砸盘是想去震仓，但杀下去之后，没人跟风杀，但其他参与者都心态特好，打死不走，他们也吃不到货，那计划就随之改变，干脆杀下去这段时间不做了，做其他股票去了。这种结果，肯定会发生的，而发生的标志就是，“机构震仓点”没看到，相反橘色的“机构库存”反倒消失了，就像下面图里的股票那样。

所以说，当前市场变数极大，原因就是接下来并不确定。大家→先到手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后这几天先去量化交易，就得勤快点。一方面要看今天是不是出了“机构震仓点”？或者干脆“机构库存”已经消失了，那该怎么做非常清楚。但也可能时刚开始被做空主导，不能判定什么，这样的话，接下来几天就一定多注意，空头回补出现，就峰回路转，“机构库存”消失就功亏一篑，那真就是做阶段顶之后，下去了。







