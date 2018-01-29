中午，开门见山说行情。今天再度遭遇指数冲高回落，个股一塌糊涂。目前有两个事实，必须正视。一个是，行情已经涨了1个月，这个月里如果不怎么赚钱，那只能说明当前的投资方式不适合现在的故事，之后即便再涨，赚钱也会越来越难。另一个是，上证经过了阶段上涨之后，个股即便之前没怎么涨，也应该已经做好了上涨的准备。

今天又是一次考验

因此，行情的涨涨跌跌，此刻并不是最重要的，理解成指数涨了1个月之后回落一下，个股顺势被带下来，也就可以了。但如果之前手头的股票没有为上涨做准备，那当前的下跌才是可怕的。这方面，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化手头股票的交易状态。那么，之前几天是不是正在为上做准备，当前的考验是不是能够过关，在交易动能上，都会体现出来的。

下跌，依旧健康

首先来看下跌考验，眼下是否能过关。对此其实只要量化“做空主导”的力量就可以了。即便是牛股，也难免会调整，但只要它还是一直牛股，那“做空主导”的力量就不会是反复出现，连绵不觉得。也就一两天的事情，并且还是微弱的，然后就被做多主导力量所取代，因此这种状态叫做“短空”状态。这点大家看下面图里的股票清楚。

回头大家可以自己 →点这里进“博尔系统” ，再多去量化一些牛股，应该就能都看到一个规律，那就是下跌做中如果呈现为“短空”状态，调整基本都是没事的。但如果呈现出反复的、连续不断的做空主导，那就算一直股价不怎么跌，危险依然很大。

不少机构，借机震仓

另外，现在这种下跌，其实也有不少股票是在为上涨做准备的。而眼下在市场连涨1个月之后出现下跌，要做准备，就是“机构震仓”的准备。再吓走一批人，后面还继续轻装向上。当然“机构震仓”，也是有明显量化特征的。首先动能上，不仅有做空主导（砸盘的动作），更有做空后的空头回补主导（低位买回来的动作），并且因为震仓是机构行为，必然当时存在着“机构库存”。所以下面图里这种状态，才算是机构震仓。

机构震仓完毕之后，拉升的机会肯定是大大提升，所以今天这种个股的普跌，显然目的并非千篇一律，肯定有出逃的，也有恐慌隔的，但同时也肯定会有震仓的，关键是大家自己的股票属于哪一类，到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进 入，再去一边量化，一边跟上面的图正好可以对照，真是做空力量很弱，或者这就是在震仓的，那根本无需管大盘是不是高位的调整，自己的股票不坏就行。



