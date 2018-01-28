​全国大范围降雪（除了北京没下），在我印象中，不亚于2008年那场雪灾。





大家出行要注意安全，特别是回家过年的朋友。做飞机和高铁的朋友，也要及时注意查看最新运营动态，早做安排。





我周四从北京回上海，因为上海大雪，飞机大部分取消，多个班次的高铁停运。幸运的是，我是晚上7点的高铁，虽然晚点，但仍然在凌晨4点，回到了家。否则我估计现在还在北京南站，为大家码字。





大盘继续保持强势，身边关心股票的朋友开始多起来了，期盼下周上3600的股民也多了起来。再加上香港恒生指数再创历史新高，美股三大指数也再创历史新高。市场对A股的预期，自然是一片向好。我对大盘也自然是乐观，全球性牛市，只要美股不倒下，我大A股自然会有资金寻找价格洼地。





不过，今晚，老揭要友情提醒各位看官，警惕这些现象：





1、警惕游资借用资金优势，操纵“天地板”个股。譬如近期的顺威股份，1月25日，游资在跌停板抄底，笔直拉升，借着人气封涨停，这就叫天地板。随后1月26日，又在跌停处获利出逃。又不知道有多少不知情的散户，做了游资的接盘侠，一声叹息。





从连续两日的龙虎榜，可以看得很清楚，海通许昌建设路、光大佛山绿景路、湘财佛山祖庙路、国泰君安顺德大良、申万宏源安徽分公司，这五家营业部，1月25日抄底买入，1月26日全部卖出。









2、警惕近期无缘无故，放量跌停的个股。一般来说，放量跌停，多半是资金出逃的节奏。资金出逃，有很多原因，譬如去杠杆（流通股股东里有“单一信托”四个字，要格外小心，多半是杠杆资金），过年结账，获利了结，或者是外人不知的利空等等。譬如周五放量跌停的海达股份、豫金刚石。









3、警惕去年累计涨幅大的板块调整风险。不要以为大盘上3500了，个股都安全了，也有去年涨得好的板块，去年12月至今，已经几乎腰斩。譬如苹果产业链，从去年11月底至今，股价几乎拦腰一半，譬如信维通信、安洁科技等等。





4、警惕数字货币。1月26日，索罗斯在2018冬季达沃斯论坛上表示，比特币不是一种货币，而是像郁金香热一样的典型泡沫。正常来看，所有的泡沫都会沿着抛物线的形态走，即先上涨，然后再快速崩溃。





之前，巴菲特也说过类似的话，他说：永远不会持有比特币。数字货币终将以悲剧收场。





两位投资大佬都是世界级的顶尖中的顶尖，他们的话，我是一定听进去的。





不过现在玩比特币的，都是90后，他们可能听不进去，这不，就在索罗斯发表对于比特币观点的同一日，日本最大的比特币交易所之一Coincheck遭黑客攻击，价值580亿日元（约5.3亿美元）的数字货币NEM被盗，这是日本惊现史上最大数字货币被盗案。而比特币交易所的社长，是一位90后，刚满27岁。





身为80后的我，比特币不敢玩，买房被限购，艺术品又不懂，思前顾后，还是玩股票和基金，算是当前最靠谱的投资。







