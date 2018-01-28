【操盘必读】1月29日《早盘信息》（附股）

一、【新股申购】

①中源家居：申购代码732709，申购上限2.00万股，申购价格19.86元





二、【产业掘金】

①1月27日，央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。记得去年我为大家整理成泉资本的重仓股时，他们就重仓了海南板块，不过不知道现在还在不在。海南板块相关公司有海峡股份(002320)、海南高速（000886）、中国国旅（601888）等





②据媒体报道，入冬以来，我国用电水平持续攀升，全国发电量日均达191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创冬季历史新高。机构对各省上网电价提高幅度进行了测算，结合发电企业在各省发电量情况，净利润弹性最大的企业为华电国际（600027），净利润增加额最大的企业为华能国际（600011）。





③时报报道，日前，发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，放松对市场化债转股的政策约束，扩大覆盖面，丰富了操作模式。海德股份（000567）于2016年10月正式获得AMC牌照，成为国内首家民营AMC上市公司。吉艾科技

（300309）系首家获得四大国有AMC认可并携手的民营系上市AMC公司。







三、【公司信息】

①网宿科技（300017）：未与腾讯就股权合作事项进行过洽谈

②碧水源（300070）合资设立的子公司“雄安碧水源顺泽科技有限公司”于近期获得核准

③量子高科（300149）拟21.44亿元收购睿智化学90%股权。睿智化学是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前

④研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。



⑤神开股份（002278）获映业文化举牌，持股达5%。映业文化拟于未来12个月内继续增持公司股份。

⑥通达股份（002560）实控人拟12个月内增持0.2亿元-0.8亿元公司股份。

⑦万邦达（300055）签订三份BOO项目合作协议，总投资达48亿元。

⑧平潭发展（000592）拟6.3亿收购中核资源持有的光伏电站资产。

⑨精测电子（300567）年报拟10送5转5派5元。





以下是明日复牌股和停牌股，供各位看揭粉参考：（最新整理，不一定完整，欢迎补充）





停牌： 兆新股份 博时主题 凯利泰

复牌：平潭发展 网宿科技 量子高科 新莱应材 朗科智能

2018年1月26日独家龙虎榜机构进出明细：





常山北明(代码000158)宏信成都天府大道北段1820万封板

华联控股(代码000036)国泰君安成都北一环路6942万介入吗，一家机构席位卖出2456万

上峰水泥(代码000672)两家机构席位介入

世荣兆业(代码002016)中信上海漕溪北路1357万封板

成飞集成(代码002190)两家机构席位介入

红墙股份(代码002809)光大佛山季华六路3690万封板，警惕吃独食

顺威股份(代码002676)湘财佛山祖庙路卖出7985万

蓝色光标(代码300058)银河绍兴4118万封板

宣亚国际(代码300612)光大深圳金田路2014万封板

千山药机(代码300216)银河杭州庆春路3048万介入

长亮科技(代码300348)国泰成都北一环路2182万介入

乐视网(代码300104)有一家机构席位逃出549万