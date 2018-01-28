周末，在说说本周的一些事情。其实1月以来，因为连涨，总有些股票表现的非常好，一路上涨，结果就是神人就出来一大批。以至于有好几个人本周问我或者向我推荐某某某是股神，绝对先知先觉，说涨就涨。

先知先觉，曾经的误信

对于先知先觉，我曾经也信过，总觉得股市里有些人天赋异禀，聪慧绝伦。曾经我认识一个个著名寺院的主持，全寺庙都知道他做股票做的好，我想他讨教，也说得头头是道，搞得我有段时间苦读《五灯会元》，希望自己哪天读着读着被雷劈了，炒股能跟上人家大和尚的水平。后来有一天，我见一个大私募里的朋友，跟他说到那位主持做股票的高超水平，结果那朋友张口就说：“就他啊，一直在跟我们做，三天两头找他问消息，前几天一个股票跌了，他套牢不少，还急着问他怎么办，还能不能涨。”自打那次起，对于谁谁谁能“先知先觉”我基本就都不信了。

所以，先知先觉实际就是幕后的知情人，他与大家的区别就是你看不到幕后，他能看到。多数时候，所有股票都有一层幕布，幕布前是涨跌，幕布后是动作。当然这动作未必一定是内幕消息，交易状态的变化，机构行为的变化，都是的。能看到了动作，你就胜人一筹。这点其实大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，就能看到交易状态的变化，很多时候，就因为这点，在别人眼里，你就成了先知先觉。

一些股显然早有准备

本周确实有不少股票，之前几周没什么表现，但本周突然动起来了。然而，如果去量化一下交易，看似突然的上涨之前，主导交易的力量，早就呈现出“红黄交替”的局面，准备工作早做好了。而红色代表的是做多主导，黄色代表的是获利回吐主导，“红黄交替”的局面，就说明这个股票正处于做多股价上涨、出现获利盘、做多力量消化获利盘再上涨的循环中。而这种循环局面是典型的多头格局，牛股都出现在这种格局里。

大家自己要判断手头股票会不会走的好，也不用等到明显上涨之后，可以→ 点这里进“博尔系统” ，然后自己量化手头股票的交易状态，“红黄向上”就没问题，因为过程做多，结果就不会差到哪去。更何况指数不断往上冲，人气提升，这样的股票这两天爆发的并不少，一涨起来就是几天10%~20%。

有戏没戏，全看准备

实际上，大家只要多去量化一段时间，就会清楚的认识到，主导交易力量呈现“红黄交替”的局面，才推动股价的上涨。并且“红黄交替”交易局面一直持续，哪怕股票不涨，都是暂时的，做多动能积累之下，没道理不涨的。但这个交易格局一旦不存在，股价是涨不上去的。现在不少朋友盼星星，盼月亮的盼自己手头股票涨上去，但没有“红黄交替”的局面，反而是做空主导的绿色优势，那盼也盼不到什么。就像下面的股票，都是前车之鉴，同样的震荡，做空主导的绿色远远超出了做多主导的红色，做空优势之下，让股价涨上，除非天上掉馅饼。

现在大家手里有几只震荡的股票，非常正常，都可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己再去量化清楚。当前很明显，多数投资者是注重涨跌结果，不注意过程的，而去量化，就能把过程给展现出来。这么一来，已经和绝大多数人看的不一样了。也因为和别人不一样，赚钱的机会才会大大增加。





