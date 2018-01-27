最近这么连涨之后，有朋友问这波是不是会一口气涨到4000点去？这问题我也不是神仙，真不知道这波会不会直奔4000点。但有点我很清楚，眼下这种行情，只要别做傻事，早晚有的赚。

一做傻事，天差地别

至于是什么样的傻事别做，大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，有些上涨，或者下跌，看走势很正常，但量化出交易状态，就能看出明显的不同，而这种不同，直接会导致随后的走势发展，天差地别。

回吐买股，隐患巨大

就比如说最近市场连涨，大家手头的股票应该也有上涨的。但同样的上涨走势，背后主导交易的力量就完全不同，有的上涨，交易上货真价实，都是做多主导，在博尔系统里显示为红色动能，这种交易状态是非常积极的，红色持续时间一长，就很有机会加速涨。但也有时候能量化出来是黄颜色的获利回吐主导，不能说获利回吐接下来就一定不涨，但显然，做阶段大顶，都是获利回吐引发的，赌不起。

这里也说说我对炒股票的一些认识，有人说股市是“关门打狗”的市场，只要进来就出不去。这个我不认同，但必须承认炒股是一件长期的事情，炒股1年赚了钱就销户再也不做的人，我至今还真没遇见过。长期炒股不可能只赢不输，但输不能是大输，输的翻不了本，那就真毁了。所以出现获利回吐的时候，哪怕涨的再诱人也不买，就是因为万一引发了阶段顶呢？套牢一个阶段顶，之后做对10个机会都弥补不回来的。所以大家可以→ 点这里进“博尔系统” 去量化自己关心的股票，此刻涨上去是做多主导，还是获利回吐主导一量化就清楚，“获利回吐”主导的时候买股票，只要这种傻事不做，就基本上避开了买在高点。

下跌不犯傻，有的该留，有的该跑

当然，最近震荡，大家的股票也未必是上涨，下跌也有可能，在量化交易里面，认为下跌就是做空力量对股票的考验，做空主导的动能是显示为绿色的。有的做空力量微弱，哪怕股票跌了五六天、七八天，实际做空力量能主导股价的就一两天，那这种状态就是“短空”，短空状态，股价健康。

相反，同样的下跌中做空主导的绿色连续不断，这就完全不一样了，那是有极大杀伤力的。而光看走势，搞不好都是跌了几天，但短空的如果卖了，那是犯傻，而连续做空主导的如果不卖，那也是犯愣。状态大家可以看图，如果图看不到，可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接这里进入 ，点一下几个功能的按钮，也就帮你量化好了。最后特别要提醒的是，不是放量下跌，就一定做空力量很大，现在很多机构做盘的人，经常用这种手法来吓人，实际很多放量下跌，实际做空主导的力量很小的，根本不用怕，很多反倒能成为短线机会。







