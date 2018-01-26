上午的时候说了炒股的两条原则，对当前行情特别有效。于是就有不少朋友留言，问我不是说有4条原则，两条已经说来，还有两条是不是也说一下。其实，中午那边我就像一并说了，但4条原则加在一起，篇幅太长，眼下都是手机阅读，整的太长，朋友们也不喜欢。所以就分篇来写。

安身立命之本

早上的两条原则，说了如何不接盘、不错过。下午就说一下，股票什么时候“不追高”。其实这条原则很简单，就一句话“获利回吐不追高”。虽说简单，但它是普通投资者安身立命之本。这方面大家可以→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，再去量化交易，什么时候出现获利回吐主导，可以自己直接量化出来。而获利回吐主导股价的时候，股价非常容易出现震荡，严重的还会引发做头。关键是当时股价很可能还在上涨，迷惑性很强。

第三条原则

眼见为实，大家可以看下面图里的股票，黄颜色就代表获利回吐，连续获利回吐的同时，股价还在上涨，但最后一旦引发调整，跌的非常快。这道理也简单，一边涨一边获利回吐主导了交易，不用说也是有资金在借着上涨撤退。那显然就是在堆积风险，除非后面出现强悍的做多主导来吃掉获利盘，把风险化解掉，否则，一旦风险释放，当然会跌的很快。

或许说这方面让朋友们扫兴，但只有你看清了获利回吐，才知道什么样的上涨属于稳如泰山。就像上面右边图里的股票，趋势向上，途中涨涨跌跌，但都是做多主导，所以心里就很有底。至少此时此刻，这个股票里多头积极的很，并且把控着局面。所以大家手头上涨的股票，可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化一下，现在是被做多主导（红色）还是获利回吐主导（黄色），真要是遇到获利回吐主导，一定控制仓位，哪怕再看好，打算波段持有，重仓了都最好要减掉点。

股民，这是长期职业

之所以对“获利回吐主导”时要那么谨慎，并非是获利回吐之后股价必跌，但大家多去量化一些股票就能发现，虽说获利回吐主导之后，股价也有涨有跌，但所有高点做头的回落几乎都是从获利回吐开始的。不在获利回吐时参与，就避开了绝大多数买在高点的可能。因此，坚持“回吐不买”原则，就意味着，买在高点，遭受大损失的可能性大大降低。而这点对眼下这种指数井喷，个股波动的市场，特别有意义。

大家都是股民，股民是个长期职业，退休了都还能炒股。我是从未见过有哪个做了1年股民，赚钱之后就销户再也不做的。所以作为一个长期职业，做股民必须有安身立命之本，那就是别买错了高点，导致大亏，为此哪怕拒绝N次上涨的诱惑都是值得的。一朝暴富谁都喜欢，但那需要运气，虽然说运气谁都有，但只有你逃过了高点的诱惑，才有机会碰一朝暴富的运气。很多人不是没有发觉爆发牛股，只是在发现爆发牛股之前，他已经被深深套牢，看到牛股也与他无缘。接下来的市场，机会天天都有，套人的高点也天天存在。别人回吐的时候，你不去赌它大涨，就能避开绝大多数的高点，自己手头的股票有没有这种情况，一样可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，来量化当前是不是被“获利回吐”力量主导。然后该有的原则遵守，大错不犯，那现在这种上涨中，你会大概率赚钱。



