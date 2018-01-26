迎接狂震 两条原则胜过千种手段(2018-01-26 11:52:36)
前段时间写《2018，股市三十六计》，写了几篇之后，那个出版社的朋友前面给我打电话，觉得这种形式不错，积累起来之后就可以出了。但还是希望我多写一些，毕竟如果36计，每计只有意篇的话，这个一本就比较单薄，不像书，像小册子。建议我能各种视角，各种投资理念，多写一些方法，这样书的内容也比较丰富。
千种手段，四条原则
人家的建议我自然要听取，但实际在股市操作里，三十六计只是手段，其实手段可以多种多样，但原则就四条：不错过、不接盘、不出局，不追高。而当前这种涨上去之后，每天盘中都上上下下的市场里，适用两条原则，一条是不错过，一条是不接盘。如何不错过？如何不接盘？大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下交易，然后在判断什么时候不能错过，什么股票不能接盘，几秒钟就明白了。
震荡中的原则
其实，不接盘，和不错过，这两种类型的股票，一开始的走势是非常相似的，就是涨上去之后，都开始回落。而这也是炒股当中的一大难点，有的就是拐头之后一路向下，有的是跌几天之后，一把有拉回来。但在刚调整的那几天，却是就是雌雄莫辨。但大家拿博尔系统去量化，回落背后，做空主导的力量却是差别巨大。如下面图里的股票，一个就是反复的做空主导（绿色）夹杂着空头回补（蓝色），这种股就不能接盘，因为都是空头的天下。而另一个做空主导的绿色只有微弱的一两天，空头是没什么力量的，那这种下跌就该“不错过”。
而大家如果看走势调整的那几天都差不多，但后面一个大涨，一个连跌，差的实在太远了。所以自己手头股票，这两天有调整的，都可以→点这里进“博尔系统”，自己先去量化清楚，眼下对于很多股票来说，接下来的涨跌，不是小打小闹。早做决断，做空主导微弱的股票，就坚决“不错过”；而呈现为“蓝绿持续”做空优势很大的股票，就坚决“不接盘”，否则，真有可能越是上涨，操作反而越被动。
一场新的了断
另外，现在很多朋友也说手头横盘震荡的股票很多，这里面同样有很多股是“不接盘”的对象。当然也有不少是“不出局”的对象。他们的区别，也同样是主导交易的动能，有显著的不同。有些横盘震荡，由于做多主导的红色优势很大，很容易向上突破，因此这种股票就是“不出局”；相反如果是做空主导绿色优势很大，破位风险大增，那这种就继续“不接盘”。
我现在量化下来发现，最近确实不少横盘的股票，交易的状态差别都非常大，有的做多主导的红色优势，有的横盘股都是绿色做空主导，大家要是手头有最近这段时间里震荡横盘的股票，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，去量化清楚，我预期接下来那些横盘震荡的股票，也要开始分道扬镳，这么是必然的，股票一下子多出那么多个，钱再多也不能全体一起做了，必然有股票被放弃的，这种了断迟早会出现，搞不好就是现在。但如果是做多优势很大的横盘，不离不弃，随时随地可能爆发，并且很多股票已经爆发了出来，大凡爆发出来几天里就是10%~20%的涨幅。