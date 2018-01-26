前段时间写《2018，股市三十六计》，写了几篇之后，那个出版社的朋友前面给我打电话，觉得这种形式不错，积累起来之后就可以出了。但还是希望我多写一些，毕竟如果36计，每计只有意篇的话，这个一本就比较单薄，不像书，像小册子。建议我能各种视角，各种投资理念，多写一些方法，这样书的内容也比较丰富。

千种手段，四条原则

人家的建议我自然要听取，但实际在股市操作里，三十六计只是手段，其实手段可以多种多样，但原则就四条：不错过、不接盘、不出局，不追高。而当前这种涨上去之后，每天盘中都上上下下的市场里，适用两条原则，一条是不错过，一条是不接盘。如何不错过？如何不接盘？大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下交易，然后在判断什么时候不能错过，什么股票不能接盘，几秒钟就明白了。

震荡中的原则

其实，不接盘，和不错过，这两种类型的股票，一开始的走势是非常相似的，就是涨上去之后，都开始回落。而这也是炒股当中的一大难点，有的就是拐头之后一路向下，有的是跌几天之后，一把有拉回来。但在刚调整的那几天，却是就是雌雄莫辨。但大家拿博尔系统去量化，回落背后，做空主导的力量却是差别巨大。如下面图里的股票，一个就是反复的做空主导（绿色）夹杂着空头回补（蓝色），这种股就不能接盘，因为都是空头的天下。而另一个做空主导的绿色只有微弱的一两天，空头是没什么力量的，那这种下跌就该“不错过”。