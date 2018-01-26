这两天，盘中明显开始震荡了。记得之前说过，这行情从漂亮50一下子转到部分的题材勃发，显然有些股票的交易上，早就提前预谋。而提前的预谋，欲擒故纵是经常用的手法，这里和大家也说说，股市36计，欲擒故纵肯定算一招。

之前震仓，未来会轧空

说之前，大家可以上手机应用商店，下个 博尔系统 的手机版应用，然后自己去量化清楚自己手里股票的交易，因为当前欲擒故纵的股票也是很多的，通过量化能量化出来，而一旦发现，这种股票可是够猛的。

而所谓欲擒故纵，就是明明一些大资金要把股票做上去，偏偏在好消息兑现之前先往下打压，反复震仓洗盘。洗掉部分浮筹之后，借着消息一把拉升，非常猛烈。而这种震仓迹象，拿量化系统是能够量化出来的，那就是这种刻意打压，不会有很多的做空主导（绿色），然后就空头回补主导出现，并且同时伴随着显著的机构库存，构成了“机构震仓”，今天起来的很多股票，很多节前都有反复出现“机构震仓”的交易状态。大家看下图就清楚，图里的这种交易状态，就是“机构震仓”。

而这种欲擒故纵的股票，有点就在于之前因为已经出现反复震仓，洗盘就洗的比较干净，一旦发力就是很猛的，当然发力的时点未必就一定是本周，下周也完全可能，关键是之前有过震仓洗盘了，这点大家手头股票节前如果震荡，震荡的背后没有没震仓迹象，也可以→ 点这里进“博尔系统”的手机应用 ，自己量化“机构震仓”的交易特征。过去有震仓，接下来就有轧空。并且震仓这种状态大家最好记住，因为如果调整中不是这个状态，比如机构库存都消失了，那搞不好就是做头，根本不是震仓了。

洗盘之后

然后就是震仓洗盘完毕之后，攻击随时随地会出现，而对于已经攻击上去的，由于刚震仓之后没多久，不会有多少抛盘，也就少许的获利回吐，因此波段攻击的特征会非常明显，交易的状态就是做多、回吐、再做多。

因此，接下来有震仓迹象的股票，看到获利回吐干脆就无视它，原因就是这行情是有预谋的，那既然是有预谋的，对于出现一些获利盘会没算计到吗？更何况大家自己可以去看看那些上涨的牛股，哪个不是做多、回吐、再做多的循环中不断上涨的。大家手头的股票未来主导交易的情况是怎么样，自己→上手机应用商店下个“博尔系统”的手机版APP， 或者直接点这里进入 ，然后再去量化，反正和上面的股票交易状态差不多，那就是一路拿着，比看走势涨涨跌跌猜顶底，省事的多。



