指数小跌，但最后一个小时，看看上证领先那根黄线的表现，基本就是单边的跳下来，并且这种跳水，股票上看不到有多少敢于反抗。其实这种盘面的感觉，很多朋友都有，所以才有朋友前面收盘的时候问我，股票跌下来怎么办？虽然我不知道大家自己手头的股票，呈现一个什么样的交易状态，但遵循蓝绿持续风险大，做空不跌必减仓的操作法则，就可以从容应对，具体的我下面细细说。所以大家手头的股票风险大不大，可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化手头股票的交易，然后什么是蓝绿持续风险大，我接下来详细解释。

蓝绿持续，风险酝酿

任何股票走势都是波动的，所以做股票的一个重要的难点就是，上涨途中的拐头暂时休整，和下跌开始时的做头走势上是差不多的，但两者蕴藏的风险大小是完全不同的。如何区分，依旧是看过程，别看结果。结果上跌多跌少，很难分辨，但过程中，交易呈现哪种状态，会十分清楚。

比如拿博尔系统来量化，一个调整中蕴藏很大风险的股票，他的交易状态往往是做空主导、空头回补、然后继续做空主导，这种状态意味着，空头做空之后想买回来，然后一看不对，再继续向下抛出，这样一次又一次反复，做空动力是源源不断的。由于做空主导在博尔系统中，显示为绿色，空头回补主导显示为蓝色，因此叫做“蓝绿向下风险大”。下面这些从大涨变成大跌的股票，交易状态上都是“蓝绿持续”。

大家自己手头的股票，如果这几天在下跌，也可以→ 直接点这里进“博尔系统” ，自己去量化手头的那些股票，是什么样的交易状态，如果量化出来是蓝绿持续，风险肯定是大的，那持有就要有在这个股票上，资产快速缩水的准备。或者，赶快做了断。因为一开始损失还是可以承受的，但“持续蓝绿”的状态延续下去，越到后面越被动，到最后想割都割不动。

即便下跌，短空无惧

而为什么要大家一定要去量化一下，就是因为调整几天，并不是盖棺定论一定走坏了。大量的股票，状态并不是“蓝绿持续”，而是“短空”状态。 “短空”状态下的做空主导力量短暂、微弱。这样的做空没有威胁。下面图里的股票，之前都有连续调整多日的情况，但这些调整都是“短空”状态，即做空主导的绿色短暂而又微弱。