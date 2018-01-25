早上一度跌过30点，果然是有朋友问我行情跌了怎么看。其实我两周之前已经不看上涨的涨跌了，当时的连涨的时候我不看，现在下跌同样不看。都是一小撮权重股调控的指数，人家都我们玩，如果我们还真把它当回事，那就真被玩了。

当然，今天指数的下跌是还有很多人发私信来称赞，基本都是前两天我去参加一个投资者交流会上，对热炒的银行板块做的预期，他们觉得挺准，对行情判断真厉害。所以称赞只是一半，另一半就是还想知道接下来行情会如何。其实，当时看到他们这样的信息，我心里想的是，“厉害”只是因为判断准确这个结果，谁有看到“厉害”背后付出的能力？这个过程，只有我仔细心里最清楚。而炒股何尝又不是如此？真正决定结果的是之前的过程，只有看到过程再能做好股票，这方面，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化交易，量化一下前几天是不是手头股票有比较多的做多主导力量，因为有只有好的过程，才有好的股票。

而之所以要量化做多主导，就是因为所有的好股票，都是因为主导交易力量呈现“红黄交替”的局面，才推动股价的上涨。如果这个交易格局不存在，股价涨不上去。而如果这个交易局面一直持续，哪怕股票不涨，都是暂时的，做多动能积累之下，没道理不涨的。





而再仔细说一下，红色代表的是做多主导，黄色代表的是获利回吐主导，“红黄交替”的局面，就说明这个股票正处于做多股价上涨、出现获利盘、做多力量消化获利盘再上涨的循环中。而这种循环局面是典型的多头格局，牛股都出现在这种格局里。大家自己要判断手头股票会不会走的好，也不用等到明显上涨之后，可以→ 点这里进“博尔系统”的手机应用 ，然后自己量化手头股票的交易状态，“红黄向上”就没问题，因为过程做多，结果就不会差到哪去。更何况指数连涨的人气提升，这样的股票这两天爆发的并不少，一涨起来就是几天10%~20%。

另外，现在不少朋友盼星星，盼月亮的盼自己手头股票涨上去，但过程不好，盼上涨就失去了前提，就像下面的股票，同样的震荡，做空主导的绿色远远超出了做多主导的红色，做空优势之下，让股价涨上，除非天上掉馅饼，否则没机会。下面那些股，就是前车之鉴。