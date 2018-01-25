今天一口气写了三篇“行大事者不纠结”，朋友们给我留言的好评也不少，还问我还有没有不用纠结的地方。而我自己想了想，大家做到看市场不纠结，看涨跌不纠结，看高低不纠结，应该做当前的行情就已经足够了。





总结三大不纠结

要是把这三篇总结一下，其实核心就是，大家做股票，要避开多数人所看、所想。也就是因为走势、高低、上证指数这些东西，上亿人都在看，随便什么东西，看的人多了，用的人多了，赚钱都难。所以在这上面越纠结越难赚钱。





再说这几天市场连续上涨，一开始是排斥，接下来是不写，最近几天很多人就纠结在，我的股票突破是真是假？上涨是反弹还是翻转？我只想说，看了前面几篇“行大事者不纠结”的文章之后，接下来还可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再换个角度，去量化一下“机构库存”。因为如果没有机构投资者参与，突破都是凶多吉少，反弹也容易半途夭折。





鲤鱼跃龙门

走大行情必然有需要机构配合，下面的股票，一个成功突破向上，一个刚已突破就立马夭折，差在了哪里？看“机构库存”的变化能很直观的体现出来。货真价实的突破，一定伴随着越来越多的“机构库存”。因为“机构库存”是积极机构行为的展现，而突破如果没有很多积极的机构行为，几乎是不可想象的。









爆发牛只多不少