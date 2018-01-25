越涨越热了 此后爆发牛翻倍出现(2018-01-25 08:24:17)
今天一口气写了三篇“行大事者不纠结”，朋友们给我留言的好评也不少，还问我还有没有不用纠结的地方。而我自己想了想，大家做到看市场不纠结，看涨跌不纠结，看高低不纠结，应该做当前的行情就已经足够了。
总结三大不纠结
要是把这三篇总结一下，其实核心就是，大家做股票，要避开多数人所看、所想。也就是因为走势、高低、上证指数这些东西，上亿人都在看，随便什么东西，看的人多了，用的人多了，赚钱都难。所以在这上面越纠结越难赚钱。
再说这几天市场连续上涨，一开始是排斥，接下来是不写，最近几天很多人就纠结在，我的股票突破是真是假？上涨是反弹还是翻转？我只想说，看了前面几篇“行大事者不纠结”的文章之后，接下来还可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再换个角度，去量化一下“机构库存”。因为如果没有机构投资者参与，突破都是凶多吉少，反弹也容易半途夭折。
鲤鱼跃龙门
走大行情必然有需要机构配合，下面的股票，一个成功突破向上，一个刚已突破就立马夭折，差在了哪里？看“机构库存”的变化能很直观的体现出来。货真价实的突破，一定伴随着越来越多的“机构库存”。因为“机构库存”是积极机构行为的展现，而突破如果没有很多积极的机构行为，几乎是不可想象的。
而半途夭折的股票，量化一下机构库存，显然就是不断减少，直至消失。说明积极的机构行为都没有了，突破成功的机会会有多大？大家如果遇到这种突破，还会纠结这把突破能不能成功吗？可以说不抱幻想，踏踏实实的就把这个股票在高位给卖了，之后什么地方买回来都是划算的。现在震荡的股票中，跃跃欲试者成百上千，大家完全可以→点这里进“博尔系统”来量化这些股票的“机构库存”变化，从里面捞鱼。库存不断提升的股票就是肥鱼。这种股票眼下突然涨个10%、20%的很多，上演的都是鲤鱼跃龙门。
爆发牛只多不少
低位起来股票有没有翻转机会，多去量化一下机构库存，好处也是很多的。因为涨一两天、两三天，可以不需要机构参与，游资、散户抢一把也能涨起来。但要走出像样的大行情，比如翻转走势，没机构参与是不可能成功的。最近的行情里，不断上涨的股票是层出不穷的。但真要去量化一下这些股票的“机构库存”，几乎都是一种情况，就是不断增加。而反弹中机构库存消失，则是另一幅景象，这种前车之鉴，数不胜数。大家看下面图里的股票，会很清楚。
机构投资者作为市场中一股非常重要的力量，显然不能无视他的存在，这几天估计大家手头的股票也有所上涨，但这个上涨是否能继续成为持续的波段大涨，可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接从这里进入，自己来量化清楚“机构库存”的变化。只有积极的机构行为越来越多，“机构库存”不断增加，持续的波段大涨才能出现。尤其是对于指数连涨之后，剩下的好几千家还没怎么涨的股票，这里面如果出现持续的机构库存增加，真是会冒出大牛股的。其实现在已经有一些股票发疯般的表现出来了，但就眼下这种市场劲头，后面的爆发牛只会多不会少。
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