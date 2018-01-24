行情今天红红绿绿，最终又涨十几点。发现伴随着指数越涨越高，给我留言，问我问题的朋友也是越来越多，但我还是那句话“行大事者不纠结”。如果这句话要仔细点讲，那就是看市场不纠结，看涨跌不纠结，看高低也不要纠结。其中，如何不纠结市场、不纠结涨跌，前两篇文章里都说了。这里再说看高低不纠结。

眼睁睁的看钱溜走

现在确实有朋友纠结在股价的高低上，已经有不止一个朋友跟我说，一些看好的股票，就是因为觉得高，眼瞅着涨上去，就是没敢买，踏空一大波。有的，低位的，就是看走的疲软，觉得现在买进去不划算，想再等等，结果等着等着，突然大涨了，买都来不及。不知道大家是否有过这样的经历，但现在可以→上一下应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化交易，至少接下来不会有对股票高了、低了，有什么纠结。

实际上，大家能看到很多高了还有更高的股票。就像下面图里左边的那个股票，之前已经一口气涨了25%以上，然后开始震荡横盘，如果单看走势，谁也不能保证他不会落。但当时如果去量化一下交易，上涨的时候，整体呈现为红色做多主导和黄色获利回吐主导交替体出现的局面，而这种“红黄交替”的局面，正是多方优势，推动股价，承接获利盘再推股价的过程。只要这种过程明显存在，那股价即便是涨到高位的横盘，也改变不了多头优势的局面。

右边那个是跌到低位之后的股票，如果不算最近两天，可以说基本没涨，远远落后于市场。但如果去量化交易，同样是“红黄交替主导”的做多局面，这种局面下，股价出现突然大涨，并不意外。而大家手头股票，涨到高位的有没有，我不好说，但在低位震荡的股票，估计9成朋友手里都有。而那些股票，也不用去纠结到底拿的是不是牛股。先→ 点这里进“博尔系统” ，只要天天去量化一下，一直持续红黄的，就一直拿着，非常省心，能让你持续拿一个月，自然而然就抱出一只大牛股。并且观察这个市场，最近几天上涨股票的数量明确比1月上半月来的多，很多震荡的股票都开始加速向上，手头股票不是没有机会，交易状态上“红黄向上”就机会多多。

有调整未必不是牛股

另外，有些朋友可能会看到自己的股票不是横盘，而是有过幅度较大调整，但这里我也要提醒，并非有过大幅调整，就没机会成为牛股。实际上，就算是大牛股，途中也会有做空有调整，但这种做空，即便幅度很大，量化出来做空主导的绿色是微弱的，那依旧不会改变做多优势的局面。只有量化出做空主导持续不断的股票，才是出问题、没机会的品种。下面图里两个回落的股票，对比一下，大家自己应该都能看明白。