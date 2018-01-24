行情上午跌十几点，涨十几点，而昨天说了眼下股票操作，要“行大事者不纠结”，这种十几点的涨跌自然无需纠结。当然，昨天因为时间、篇幅的关系，就说了一下“不纠结于市场”。实际具体到个股操作上，也不要纠结。

比如现在，前面市场下跌的时候，就有朋友跟我说，前两天好不容易，他的股票开始有点起色，突破上涨了。但结果今天指数一跌，他的股票立马下来，于是又吃不准了。而当时，我就请他先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，很多股票的下跌，其实交易上，做空主导的力量是很小的，这种状态根本不用纠结。

空头微弱不纠结

这种交易状态，大家看下面图里的股票就清楚，绿色代表的是做空主导，一些一股票下跌两三天，但实际做空主导的力量是微弱的，同时最近这段时间，做多主导的红色更多。这种情况下，微弱的空头根本阻挡不了多头攻击，哪怕跌的快了点，也会被很快收复。

而这样的股票，你看似他走弱的了。实际根本算不上走弱。走势上的弱只是表面现象。大家如果对自己手头的股票，也比较纠结的话，一样可以→ 点这里进“博尔系统”的手机应用 ，然后再去量化当前主导交易的力量呈现一个什么样的格局，只要在这个格局中，做空主导力量是比较小的，真的无需纠结。真正那些涨不上去的股票，交易上的局面，做空主导的力量是很强的，做多主导是微弱的。这种区别非常大，可以说都不用学，一眼就看清楚了。不信大家看看上面股票，相信给谁都是一眼看清。

连续调整也无需纠结

另外，这种行情折腾，也会有些股票出现连续调整，但即便是连续调整，都未必行情就走坏了。很多时候，看似破坏力很大的下跌，实际只是机构在震仓。当然机构震仓也是可以量化的。“机构震仓”量化特征有两个，一是有 “机构库存”，下面图里橘色的就是“机构库存”，显然没机构动作就谈不上震仓，所以“机构库存”是必须有的。二是动能上呈现，先做空主导，然后再空头回补主导，因为震仓必然有杀跌动作，不杀跌没人怕的，但杀跌不是为了出逃，所以后面一定有空头回补出现。