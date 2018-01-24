这行情，好多朋友说，越涨越纠结，太多股票不涨，到底要买不要买，要留不要留，天天思想斗争。但我要说，“成大事者不纠结”。炒股票，特别纠结的人基本都是不赚钱的。

不纠结的绝招

当前行情若想不纠结，就不要去在意涨涨跌跌，高高低低。这把行情刚起来的时候，我也纠结过，5连阳的时候我想行情要跌一下了吧，结果涨了。7连阳的时候我想该跌了，结果又涨了。于是我再也不猜了，换个角度去看看“机构库存”，发现机构库存不断提升，那还猜什么，做就是了。到后面11连之后，还有朋友问我，怎么跌下来后又涨上去了？我当时就让他上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化“机构库存”，有库存就可以做，别猜涨涨跌跌了。现在看不清行情的朋友一样可以去下一个博尔系统用。下面是上证机构库存的图，橘色代表的就是“机构库存”。





机构都去哪了？

此刻肯定有朋友会问，既然有机构参与，为嘛我的股票一点动静都没有？其实这根本就不是问题，自己去看一眼手头股票有么有“机构库存”，也就清楚了。机构是在动作，但是不是进你的股票，这就不一定了。现在震荡的股票，有的机构库存并没有增加，反而是在减少。那手头拿着这种震荡的股票，非但不容易涨，而去还容易跌。

上面图里都是震荡中“机构库存”不断下降的股票，结果等到机构库存消失时，都跳水跌下来了。大家自己可以→ 点这里进“博尔系统”来量化“机构库存” ，真遇到震荡之后连“机构库存”都没有的股票，真的一点都不需要纠结，手头有涨上去早处理，打算买的一定等等再说，机构都不动手的时候，我们积极啥？

该做就做，一犹豫溜走几十万

真正现在海量的震荡股中，能有戏的，一定是机构库存在不断增加的品种，这个标准是很明确的，因为“机构库存”越来越多，就代表最近一段时间里积极的“机构行为”肯定越来越多，而这点是股票向上脱离震荡格局，所必须具备的。就像下面两个股票，前期的震荡中，实际有不少下跌还是蛮凶的，但正是由于“机构库存”不断提升，说明对于这种下跌，机构投资者的态度依旧是买货，以至于，虽然跌的快，但反击实力一点不弱。

这样一来，哪怕是最容易让人纠结的原地踏步震荡股，都不用纠结，该做就做，该走就走。我自己自从量化“机构库存”之后，倒也没觉得最近的行情有什么太难做的地方。虽然说以前游资左冲右突，热点好多，但假象也多。现在把瞎炒的人都看住了手脚，市场机会少了点，但机构投资者动作却也能看的更清楚了。这方面大家同样可以→到应用商店，下好一个“博尔系统”的手机应用， 或者直接从这里进入 ，然后再去量化自己股票的“机构库存”情况。别管股价是涨是跌，回头去看看机构库存不断增加的阶段，是不是都带来的不少的收益？这行情即便非常极端，但你的股票真要是“机构库存”越来越多，春节前赚个20%、30%还是机会很大的，太多“机构库存”增加的股票就已经走出来了，再纠结，几万、几十万的溜走。







