【操盘必读】1月24日《早盘信息》（附股）

一、【新股申购】

①华西证券，申购代码002926，申购价格9.47元





二、【研报精选】

①银行股今日涨幅第一，我专门找了最新的银行业研报，中信建投最新研报预测：银行业景气度将持续回升，银行股的估值将稳步回升。2018年银行板块整体ROE处于14.38%与17.84%之间，正常状态下为15.96%，中枢在16%。详细关注上市公司见夏先生的最新研报。





②PD-1/PD-L1单抗上市拉开免疫抗癌大幕，预计广谱抗癌全球市场空间389亿美元。相关医药股有恒瑞医药（600276）、丽珠集团（000513）、安科生物（300009）等。







③有券商认为，我国目前是全球最大的电梯市场，但人均水平还非常低。2014年我国电梯产量和销售量分别占全球市场的65%和60%，电梯保有量占全球总保有量1200万台的30%左右，但我国电梯保有量仍存在较大的空间。相关公司有康力电梯（002367），上海机电（600835），广日股份（600894）。





三、【公司信息】

①杉杉股份：全球锂电材料龙头正在成形

②莱绅通灵：王室珠宝起航，加速品牌升级和渠道扩张

③欧派家居：欧派与红星美凯龙共建项目将实现收益共享

④德生科技：公司参与第三代社保卡发行工作



⑤奥拓电子：今年来已公告中标3.98亿元