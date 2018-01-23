今天指数又是20多点的上涨，但有朋友愤愤不平的给我报数据：1月至今指数从3300点，涨到3500点，这个速度，放在牛市里也是快的。但同期上涨的股票只有1400多家，不到40%，这种又算是哪门子的牛市？

出不得错的连涨

不知道都有多少看我文章的朋友，看到上述的数据，也有愤愤不平的感觉，如果有的话，那也是误入歧途了。做股票不是抓彩票，炒股赢面和有多少股票上涨关系不大。从来炒股都是为利而来，所以尤其自身规律，当前行情持续上涨股票层出不穷，要是眼下大家觉得难做，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化清楚手头股票的动能，那这些众生熙熙皆为利来的行径能看的很清楚，什么股票能做，什么股票不能做，很清楚。

比如眼下同样两只震荡的股票，到底参与哪个？不取决于大家的好恶，决定权就在各方力量的博弈当中，就像下面图里的两个股票，之前都在横盘震荡，但一个横盘震荡中，明显是绿色的“做空主导”占据绝对优势，这样的震荡维持不了多久就破位下跌。而另外一个震荡的背后，红色的“做多主导”是最多的，做多力量在震荡中明显胜出，自然后面的大涨也是完全合理。

现在有多少股票处于震荡中？显然是一大批，但是现在很多朋友的误区就是，给他们插上题材、蓝筹的标签。结果一批又一批明明已经在博弈中胜出的股票被错失，原因仅仅就是这只股票额头上没写“蓝筹”两字。而恰恰，市场发展到眼下这个地步，是不是蓝筹真是次要的，手头震荡股票，做多力量是不是占据了优势，主导局面才是最重要的。而这点上，大家到→ 点这里进“博尔系统” ，自己就能量化清楚。

同样的涨，不同的命

同样，除了震荡的股票，上涨的股票，动能不同结果也是不一样的。有些上涨是持续的做多主导，那即便途中有回落，但因为做多的人说了算，这种回落一两天里就被全部收复。遇到这样的股票持有就行。但不可否认的是，有些股票，上涨中并非做多主导，而是获利回吐主导，那么一天获利回吐，或许你可以无视，两天可以不在乎，三天、四天持续的获利回吐，一定得注意，因为上涨中如果连续的获利回吐，出事情的可能性很大。就像下面股票一样。