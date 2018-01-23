今天行情一过3500点，并且下午多数股票还上涨，立马好多朋友就留言问我，是不是3500点之上要变天，原本不涨的股票，要开始涨了？还是继续和之前一样，引诱一天，后面继续不死不活？

对于这样问题，实际我看到问题背后，所展现的是不少朋友，因为看到指数创了新高，突破整数关之后，开始有点心活并且兴奋了。但实际上，心情可以兴奋，但操作还得有准备，同样的上涨，背后不同的状态就得不同的应对。大家可以先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化一下“机构库存”。然后根据“机构库存”的变化，不该动的就是别动。要早点处理的，也别留后患。否则即便上了3500，市值还是原地踏步。

加库存就别太忙

现在大家如果去量化，可以发现有些股票的“机构库存”最近确实就是在增加的。那机构库存增加的股票，说明机构行为正越来越积极。这样的股票哪怕折腾的比较力量，天天都送你差价，但最好还是别折腾。因为机构库存不断增加的股票，足以出现波段上涨。这种股去做短线进进出出看似个挺热闹，但一次出错就逃一只牛股，折腾短线完全没必要。

市场上涨的时候，炒股票没炒好，经常就是因为或是贪图小利，明明库存增加的股票，有波段大涨的机会，却去做短线，结果往往一卖就涨。自己手头的股票，就→ 点这里进“博尔系统” ，然后再去量化“机构库存”数据，当前的机构库存增加减少，直接关系到，你的股票能波段上涨。显然是有不少股票已经开始走出波段，接下来就是10%、20%、30%一路上去的收益累积。

有些上涨，及时处理

而有些上涨，及时处理掉，大概率正确。原因就是，这些上涨，上涨背后的“机构库存”不是在增加，而是在减少。就像下面图里的股票，看上去是连续上涨，但连续上涨的背后，代表机构库存的橘色却是下降的。

或许这样的股票也能往上涨，但“机构库存”下降，显然说明这段时间，积极的机构行为是不断减少的。而现在毕竟不是什么疯狂大牛，多数股票还是犹豫不决，进二退二当中。这种情况下，一旦“机构库存”不断下降，甚至到最后消失了，那往往涨上去短命，跌下来飞快。再换个角度去考虑，现在机构市里，机构自己都打算休息，那散户还折腾什么？自己关心的股票这两天如果涨上去，“机构库存”的情况也可以→上应用商店，下个“博尔系统”， 或者点这里直接进量化系统 ，来量化清楚。一旦机构库存也在不断减弱，那就算之前套住的，也最好出来一点，哪怕出100股都时一种态度。

总之，想要做好3500点之上的行情，就要远离不靠谱的股票，但交易上有积极迹象的，踏踏实实拿住，不新活，不动来动去。



